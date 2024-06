Joan Laporta: "Flick nos llevará por un camino de éxitos"

"Estamos en una travesía por el desierto y vemos ya el final"

BARCELONA, 12 Jun. 2024 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró ante el Senat del club blaugrana, formado por los 1.000 socios y socias más antiguos, que el nuevo entrenador del primer equipo de fútbol masculino, el alemán Hansi Flick, llevará al equipo por un "camino de éxitos" y que el club está ya saliendo de una "travesía por el desierto" a nivel económico.

"Pensamos que puede ir mejor de esta manera (con Flick) y por eso hemos cambiado de entrenador y nos hemos decidido por un entrenador contrastado, con experiencia, con conocimientos, serio, responsable, que estamos convencidos de que nos llevará por un camino de éxitos. Es responsabilidad nuestra y, evidentemente, asumimos toda la responsabilidad de las decisiones que tomamos", aseguró ante el Senat.

"Flick ya sabe cuál es nuestra filosofía deportiva y estoy convencido de que tendremos buenas noticias en este sentido. La decisión de la Junta Directiva, recomendación también de la dirección deportiva, es la que tomamos. Estamos aquí para tomar decisiones y pensamos que el equipo necesitaba un nuevo impulso", añadió.

Laporta se mostró convencido que los jóvenes de la Masia, como Lamine Yamal, Fermín López o Pau Cubarsí, ya se han "consolidado". "Con estos jugadores jóvenes, que han hecho que el valor de mercado de nuestra plantilla sea mucho más alto, con su talento contrastado y con la experiencia que tenemos, de la mano del nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, y con nuestro director deportivo, Deco, y trabajando también con el fútbol base que tenemos, estamos seguros de que volverán a llegar los éxitos deportivos", reiteró.

También aceptó que el año deportivo que se cierra, a nivel de fútbol, no ha sido bueno. "Entiendo que hayan socios y socias que tengan un desencanto, todos lo tenemos, porque el primer equipo de fútbol masculino no ha conseguido los objetivos deseados. Pero quedémonos con lo positivo. En esta temporada ha habido una explosión y consolidación de jugadores jóvenes, formados en la Masia, que están consolidados en el primer equipo", matizó.

Y quiso tener palabras de agradecimiento hacia Xavi, ya extécnico 'culer'. "Xavi la verdad es que tiene todo nuestro agradecimiento porque agarró al equipo en un momento difícil. Gracias por su profesionalidad, gracias por el trabajo que ha hecho, gracias por darnos una Liga estupenda, fantástica, histórica y una Supercopa también magnífica. Y también por creer en los jugadores jóvenes, formados en la Masia y por los que apostó", manifestó.

Por otro lado, celebró que el club esté saliendo, a nivel económico e institucional. "Hace tres años nos eligieron los socios del Barça, a esta Junta Directiva que tengo el honor de presidir. Nos eligieron en una situación del club que realmente era una situación de alto riesgo. Si recuerdan, en el club había un descontrol económico, un descontrol espiritual e institucional y estaba prácticamente judicializado. Nosotros nos presentamos con el lema 'Estimem el Barça' ('Queremos al Barça') y se tenía que querer mucho al Barça en 2021 para presentarse", comentó.

"Nos comprometimos a recuperar la economía del club, a recuperar también el orden institucional, también a recuperar la magia y de alguna manera a poner el club al día. Ya dijimos en su momento que este reto no era sencillo y todos los socios y socias del club debían ser conscientes de las dificultades que este camino representaba. Y he de decir que ustedes, los socios y socias, durante estos tres años, lo que han hecho tiene un mérito extraordinario. Ustedes han aguantado la posición y han permitido la estabilidad institucional, confiando en quienes habían elegido para guiar al club en esta travesía por el desierto que acabamos de pasar", apuntó.

"En términos económicos, estamos saneando la economía del club y lo estamos haciendo en el mínimo tiempo posible, sin poner en riesgo el futuro de la entidad y sin poner en riesgo el modelo de propiedad. Mientras tenga el honor de presidir el FC Barcelona, mientras esta Junta Directiva tenga el honor de dirigir la entidad, el Barça siempre será de sus socios y socias. Hay mantras que dicen que si transformaremos el club en sociedad anónima. No. Estamos recuperando la economía y hemos salvado al Barça de una situación de ruina. Estamos en una travesía por el desierto y vemos ya el final, que nos llevará a la recuperación económica del club", añadió.

Laporta aseguró que el plan de viabilidad "se está cumpliendo". "Hemos aumentado los ingresos, hemos reducido la masa salarial deportiva en alrededor de 180 millones de euros. Es una cantidad astronómica. Hemos bajado los gastos generales del club también, en unas cantidades muy considerables, y esto nos da resultados ordinarios positivos. No ha habido improvisación. Lo que ha habido es mucha profesionalidad y mucha capacidad de formación", defendió.

"En estos tres años se trataba de recuperar la economía del club en el mínimo tiempo posible y sin poner en peligro el futuro del club, sin poner en peligro el modelo de propiedad y de eso se trataba; de salvar el Barça. Y además hemos tenido algunas alegrías deportivas magníficas. Pero pensad que cuando se tenía que salvar el Barça era en 2021. Ahora es muy fácil venir en 2024 y decir que se tiene que salvar el Barça. Perdónenme, en este sentido ya hemos hecho la obra", envió, a modo de mensaje electoral, a sus posibles rivales y detractores.

Y, sobre el caso Negreira, reiteró que han resistido al ataque y que la justicia les está dando la razón. "Hemos resistido, y mucho. Hemos resistido ataques sin fundamentos, como el caso Negreira. Una campaña orquestada para desprestigiarnos y para desestabilizar al Barça, que afortunadamente las últimas sentencias están desacreditando, porque están saliendo a favor de las pretensiones del club. Nos están dando la razón las sentencias porque no había nada, y no ha habido nada, no ha habido nunca una actuación realizada con la finalidad o con la intención de alterar la competición", argumentó.

