Jon Batiste, Ledisi, Trombone Shorty y Lauren Daigle actuarán previo al Super Bowl

Los ángeles (ap) — los momentos previos al partido del super bowl tendrán mucho sabor de luisiana: el polifacético artista jon batiste subirá al escenario para cantar el himno nacional, mientras que trombone shorty y lauren daigle interpretarán “america the beautiful”.

Las actuaciones tendrán lugar el 9 de febrero en el Caesars Superdome en Nueva Orleans antes del partido de campeonato de la NFL y el espectáculo de medio tiempo protagonizado por el rapero Kendrick Lamar, anunció la liga el jueves.

“Nos sentimos honrados de colaborar este año para celebrar el rico legado musical de Nueva Orleans y todo el estado previo al partido”, dijo Seth Dudowsky, director musical de la NFL.

Ledisi interpretará “Lift Every Voice and Sing” como parte de las actuaciones previas al partido que se transmitirán en Fox. Los artistas que se presentarán antes del partido son todos nativos de Luisiana.

El himno nacional y “America the Beautiful” serán interpretados por la actriz Stephanie Nogueras en lenguaje de señas estadounidense.

Otis Jones IV interpretará “Lift Every Voice and Sing”, y el espectáculo de medio tiempo será interpretado por Matt Maxey en lenguaje de señas.

La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor galardonado con el Emmy, Jesse Collins, servirán como coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

Batiste es ganador de un Grammy y un Oscar, también fue líder de banda del “The Late Show with Stephen Colbert”. Su documental “American Symphony” está nominado a mejor película musical en los Grammy, y su canción “It Never Went Away”, que forma parte de la banda sonora del filme, está nominada a mejor canción escrita para medios visuales. Compuso la música para la película de Jason Reitman “Saturday Night” y este mes lanzó “Beethoven Blues (Batiste Piano Series, Vol. 1)”, que reversiona obras del pianista alemán clásico.

Trombone Shorty, ganador de un Grammy conocido por mezclar funk, soul, R&B y rock, ha girado con grandes artistas como Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters. Daigle se abrió camino como cantante cristiana contemporánea, ganando dos Grammy por su canción de 2018 “You Say” de su tercer álbum de estudio, “Look Up Child”.

Ledisi ganó un Grammy por su sencillo de 2020 “Anything for You”. También apareció en las películas “Leatherheads” ("Jugando sucio"), “Spinning Gold” ("Disco de oro") y la nominada al Oscar “Selma”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP