José Bordalás: "El equipo necesita ayuda, si no llega lo pasaremos mal"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, insistió en que su equipo "necesita ayuda de manera urgente" para poder competir en LaLiga Santander con los equipos de mitad de tabla hacia arriba, después de caer (3-2) ante el Atlético de Madrid.

"Es un día duro, es una pena puesto que hemos hecho una magnífica primera parte. Nos fuimos al descanso con un 0-2, controlamos bastante bien, hasta que el equipo le dio, porque tenemos jugadores que hacían su tercer partido después de domingo y miércoles", dijo en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

El técnico 'che' explicó que se vio obligado a hacer cambios y que faltó oficio al final, en la remontada del Atlético con dos goles en el descuento. "Nos hemos visto obligados a hacer cambios, está claro que los chicos que entran intentan ayudar pero les falta experiencia, les falta todavía mucho para competir este tipo de partidos", apuntó.

"El equipo se echó atrás por el empuje del Atlético y porque las fuerzas iban disminuyendo. Si comparas la plantilla del Atleti con la nuestra, los cambios del Atleti pueden ser titulares, y eso les ha dado frescura, nosotros ha sido al contrario", añadió, antes de insistir de nuevo con la necesidad de fichajes.

"Teníamos el partido controlado y nos ha faltado el oficio de los últimos instantes, y no es la primera vez que nos pasa. Está claro, el equipo necesita de manera urgente ayuda, y desde el verano, y si no llega lo pasaremos mal", añadió.

Bordalás explicó que no recibe una explicación a la falta de refuerzos pero confió en que lleguen. "No lo sé, es día 22 y quedan pocas fechas, no sé qué jugadores, pero esperemos que lleguen acordes al nivel del Valencia. Tienen que llegar jugadores que nos mejoren, si no, no tiene ningún sentido", afirmó.

"Que se está trabajando en ello, es lo que a mí me transmite el club. El Valencia es un histórico, un equipo grande y si comparas las plantillas hay una diferencia enorme, cuando nos hemos enfrentado a los equipos de media tabla arriba, nos faltan muchas cosas. Cuando oigo hablar de Europa, hay que tener los pies en el suelo", terminó.