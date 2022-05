Kell Brook se retira tras saldar pelea ante Khan

LONDRES (AP) ‚ÄĒ Kell Brook se retira del boxeo.

El brit√°nico de 36 a√Īos, que fue campe√≥n mundial de peso welter entre el 2014 y 2017, dio el anunci√≥ en una entrevista con el peri√≥dico The Sunday Telegraph: ‚ÄúEs todo para mi. Nunca volver√© a boxear‚ÄĚ.

Por lo tanto su √ļltima pelea fue el triunfo ante su viejo rival Amir Khan en un duelo de venganza en febrero.

‚ÄúLa verdad es que el boxeo es un deporte muy dif√≠cil y peligroso‚ÄĚ, indic√≥ Brook en la entrevista publicada el s√°bado, ‚Äúuno en el que pueden matarte en el cuadril√°tero y termino ahora con todas mis facultades intactas‚ÄĚ.

El mejor momento de la carrera de Brook ocurrió cuando venció a Shawn Porter para ser nombrado campeón mundial en el 2014. Aunque fue derrotado por Gennady Golovkin, Errol Spence Jr. y Terence Crawford recibió elogios en el proceso.

Brook parecía dirigirse al retiro, pero su resiliencia lo llevó finalmente a la pelea ante Khan, la cual ganó categóricamente en el sexto round y se despide con marca de 40-3.

‚ÄúNecesitaba la pelea con Khan, necesitaba resolver la rencilla, la rivalidad‚ÄĚ, dijo. ‚ÄúNo me queda ning√ļn mal sentimiento. Creo que cuando has estado en el cuadril√°tero con alguien, eso sale‚ÄĚ.

Brook indicó que no tiene deseo de manejar o entrenar a peleadores jóvenes.

‚ÄúS√≥lo me gustar√≠a que me recordar√°n‚ÄĚ, agreg√≥, ‚Äúcomo un boxeador que enfrentar√≠a a cualquiera, no le temi√≥ a nadie y que le dio a los aficionados lo que quer√≠an‚ÄĚ.