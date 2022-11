Kim Kardashian es honrada en los premios CFDA

NUEVA YORK (AP) — Kim Kardashian fue honrada en los Premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA por sus siglas en inglés) por su marca para estilizar la figura y usó el honor para pedir que los diseñadores sean inclusivos con todo tipo de cuerpos.

Kardashian recibió el primer Premio Innovación entregado por Amazon Fashion por su marca SKIMS. El cofundador y director general Jens Grede y la socia fundadora y jefa de productos Emma Grede también acompañaron a Kardashian para recibir el premio inaugural.

El equivalente de los Oscar en la industria de la moda tuvo su ceremonia el lunes por la noche y tuvo como presentadora a la actriz Natasha Lyonne y a los diseñadores y miembros del CFDA Joseph Altuzarra, Gabriela Hearst, Aurora James, Lazaro Hernandez y Jack McCollough. La gala conmemoró la historia de la moda estadounidense y 60 años de la organización que otorga los premios.

“Hemos puesto gran énfasis desde nuestro lanzamiento para continuar dando forma a la industria y adoptar la igualdad de tallas y diversidad como un elemento fijo y no sólo una tendencia y veo que muchos de ustedes están haciendo lo mismo”, dijo Kardashian al público estelar que incluía a sus hermanas Khloe, Kylie y Kendall, así como a su madre Kris Jenner.

Martha Stewart le entregó el premio a Kardashian, que tuvo que hacer una pausa cuando sonó un teléfono justo antes de que comenzara a hablar. “Mamá apaga tu teléfono”, dijo Kardashian a Jenner provocando la risa del público.

Otra de las ganadoras destacadas de la noche fue Elena Velez como diseñadora emergente del año 2022.

Velez hizo un saludo al centro de Estados Unidos en su discurso de agradecimiento: “También tenemos una perspectiva de la industria de la moda que merece ser escuchada. Así que con este tipo de reconocimiento se fortalece esa misión y me permite servir como un conducto en la industria para otros artesanos locales”.

Bradley Cooper, Trevor Noah y Christina Ricci fueron otros de los presentadores de la noche en la que varios diseñadores se llevaron trofeos y Lenny Kravitz recibió el Premio Icono de la Moda del CFDA.

“No necesita esforzarse, es a la onda, ecléctico, atrevido”, dijo Cooper al presentar a Kravitz. “Lo que sea que es, él lo tiene. Y cuando se trata de moda, no hay nadie más chévere. No hay otro músico vivo que use piel y leopardo como Lenny”.

“El armario de mi mamá era mi boutique personal. Me ponía mascadas, cinturones, botas de plataforma, estolas emulando a mis héroes de los Jackson Five, Jimi Hendrix, Sly y The Family Stone, David Bowie y Miles Davis”, dijo Kravitz, recordando sus primeros años al crecer en las décadas de 60 y 70.

El año pasado Zendaya se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Icono. Entre los galardonados anteriores destacan Beyoncé, Lady Gaga, Pharrell Williams, Rihanna, y Jennifer López.

Cher tuvo una aparición sorpresa para entregar un premio a la estilista Patti Wilson. “La moda es para ser diviertido y temido y Patti Wilson no tiene miedo”, dijo Cher.

