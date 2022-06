Kyrgios se retira de torneo de mallorca por dolor en el músculo abdominal

22 jun (Reuters) - A menos de una semana del comienzo de Wimbledon, el australiano Nick Kyrgios se retiró el miércoles del Mallorca Championships antes de su partido de octavos de final debido a un dolor en el músculo abdominal.

Kyrgios, número 45 del ranking, remontó un set en contra para derrotar al serbio Laslo Djere por 5-7 7-6(1) 7-6(1) el martes y tenía previsto enfrentarse al español Roberto Bautista Agut a continuación.

"Siento mucho tener que retirarme del partido de esta noche aquí en Mallorca", dijo Kyrgios en un comunicado publicado por los organizadores.

"He estado jugando un montón de grandes partidos últimamente y desafortunadamente me he despertado con un dolor en mis abdominales. Fui a ver al médico del torneo de inmediato y me aconsejó que no jugara esta noche".

El médico del torneo dijo que Kyrgios sufría un dolor en el músculo abdominal del lado izquierdo debido "a la acumulación de partidos en las últimas semanas y al esfuerzo del partido de primera ronda de ayer".

El australiano, de 27 años, se saltó la temporada de tierra batida para prepararse para la hierba y anteriormente dijo que se considera un jugador de nivel top-5 a top-10 en la superficie.

Kyrgios llegó a las semifinales de Stuttgart y Halle en las últimas semanas, pero no será cabeza de serie cuando el lunes comience el cuadro principal del grand slam sobre hierba. (Información de Sudipto Ganguly; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)