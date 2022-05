La Administración Biden negocia la cesión de dos islas ubicadas en el mar Rojo de Egipto a Arabia Saudí

La Administración Biden están negociando finalizar la cesión de dos islas ubicadas en el mar Rojo de Egipto a Arabia Saudí en un acuerdo que Israel espera que incluya pasos de Riad para normalizar los lazos con el Estado judío.

Las fuentes estadounidenses e israelíes le han trasladado al medio estadonidense Axios que el acuerdo no está completo y que las "delicadas" negociaciones están en curso. En concreto, dichas fuentes han señalado que la Casa Blanca quiere cerrar el acuerdo antes del próximo viaje del presidente estadounidense, Joe Biden, a Oriente Próximo a finales de junio.

Las islas de Tira y Sanafir, que gozan de una posición estratégica en el Golfo de Aqaba, donde Israel y Jordania tienen puertos importantes, controlan el estrecho de Tirán, el único paso de agua de Israel desde Eilat al mar abierto.

Según ha recordado el diario 'The Times of Israel', los barcos de la Armada de Israel utilizan la vía fluvial para llegar a mar abierto, donde realizan ejercicios navales que no son posibles en los estrechos confines del Golfo de Aqaba.

El Parlamento de Egipto votó en junio de 2017 a favor de este acuerdo de demarcación territorial alcanzado durante una visita del rey Salman de Arabia Saudí a Egipto en 2016, lo que provocó una oleada de protestas en el país, acusando a la Presidencia de intercambiar parte del territorio por ayuda de Riad.

Los gobiernos egipcio y saudí sostienen que las islas pertenecían a Arabia Saudí y estaban bajo control egipcio porque Riad le pidió a El Cairo en 1950 que las protegiera. Sin embargo, los abogados que han presentado numerosas demandas contra el acuerdo defienden que la soberanía de Egipto sobre las islas se remonta a un tratado en 1906, antes de que se fundara Arabia Saudí.