La aplicación móvil de monitoreo continuo de glucosa de Dexcom G6 ya está disponible en español

Dexcom, Inc. (NASDAQ: DXCM), el líder mundial en monitoreo continuo de glucosa (MCG) en tiempo real para las personas con diabetes, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación móvil Dexcom G6 en español, disponible para los usuarios con un dispositivo inteligente compatible con iOS (v1.10.1) o Android (v1.10.1).

Dexcom warrior Julie shows the new Dexcom G6 mobile app in Spanish (Photo: Business Wire)

La diabetes afecta desproporcionadamente a los latinos, y desde el 2022, se estima que el 11.8% de los adultos latinos en los Estados Unidos han sido diagnosticados con diabetes. 1 Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que los adultos latinos en EE.UU. tienen más de un 50% de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 con un mayor riesgo de complicaciones. 2

"Debido a que un gran número de estudios indican que las barreras del idioma llevan a la falta de comunicación entre los pacientes y los profesionales de la salud 3 - y disminuyen la calidad de la atención media y la seguridad del paciente - es importante proporcionar acceso a información sobre la diabetes en el idioma preferido del paciente para mejorar los resultados de salud," dijo Ana-Mari Calleja Carr, gerente de negocios del distrito en Dexcom que representa a la región del sur de la Florida. "El lanzamiento de la aplicación Dexcom G6 en español es un gran paso hacia la mejora de la equidad en salud para las personas con diabetes que hablan español."

Para acceder la aplicación móvil Dexcom G6 en español, los usuarios deben instalar la última versión de la aplicación y establecer el idioma de su teléfono inteligente iOS (v1.10.1) o Android (v1.10.1) a español (cualquier dialecto/región). La aplicación se mostrará automáticamente en español siempre que el idioma del teléfono esté configurado a español.

"Ofrecer esta poderosa tecnología de monitoreo continuo de glucosa a mis pacientes de habla hispana les ayudará a entender su diabetes un poco mejor, ayudándoles a ser más proactivos en el manejo de su salud," dijo la Dra. Rocío Harbison, MD, FACE, endocrinóloga que trata a pacientes de habla hispana. "La tecnología MCG es una de las herramientas más poderosas disponibles para controlar la diabetes y este nuevo desarrollo de Dexcom ayudará a mejorar el acceso para las personas de habla hispana que a menudo tienen que navegar productos de salud con herramientas limitadas en español."

Dexcom G6 utiliza un pequeño sensor y transmisor portátil para medir y enviar continuamente los niveles de glucosa de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente* o receptor compatible, proporcionando a los pacientes datos de glucosa en tiempo real sin la necesidad de pincharse el dedo.† El sistema también ofrece alertas y alarmas personalizables para ayudar a evitar eventos potencialmente peligrosos de bajo y alto nivel de azúcar en la sangre.

"Es genial ver que Dexcom invirtió en el desarrollo de una aplicación en español," dijo Siena Ruelas, jugadora de fútbol profesional y Dexcom Warrior con diabetes tipo 1. "Esta opción ayudará a eliminar una barrera significativa cuando se trata de acceder información importante sobre la glucosa, y mejorará la capacidad de tomar decisiones críticas sobre nuestra salud."

La aplicación Dexcom Follow no está disponible en español, pero la funcionalidad se agregará en una futura actualización del producto. Para obtener más información sobre Dexcom G6 en español, visite Dexcom.com/ayuda.

Acerca de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. permite a las personas tomar control de la diabetes en tiempo real a través de sistemas innovadores de monitoreo continuo de glucosa (MCG). Con sede en San Diego, California, y operaciones en toda Europa y partes selectas de Asia / Oceanía, Dexcom se ha convertido en un líder en la tecnología de cuidado de la diabetes. Al escuchar las necesidades de los usuarios, cuidadores y proveedores, Dexcom simplifica y mejora el control de la diabetes a través del mundo. Para obtener más información sobre Dexcom CGM, visite dexcom.com.

* Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visitewww.dexcom.com/compatibility.

†Si sus alertas de glucosa y lecturas del G6 no coinciden con los síntomas o las expectativas o si está tomando la cantidad de dosis máxima recomendada de 1000 mg de paracetamol cada 6 horas, use un medidor de glucosa de sangre para tomar decisiones sobre el tratamiento de la diabetes.

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6 y Dexcom Follow son marcas comerciales registradas de DexCom, Inc. en los EE.UU., y puede estar registrada en otros países. Todos los derechos reservados.

