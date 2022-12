La coalición entrante aprueba una enmienda a la Ley Básica para allanar el camino a la formación de Gobierno

La coalición de Gobierno entrante en Israel ha aprobado este martes una modificación de la Ley Básica para allanar el camino al nombramiento de dos ministros, después de que Sionismo Religioso y Shas reclamaran que se diera este paso antes de la toma de posesión como exigencia para respaldar al primer ministro designado, Benjamin Netanyahu.

Los miembros del Ejecutivo saliente han prorrogado la sesión durante la madrugada a través de largos discursos para intentar evitar en lo posible que se celebrara la votación, que se ha saldado con 63 votos a favor y 55 en contra, muestra de la mayoría en la Knesset de la que disfruta la coalición liderada por el Likud, que incluye a varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

Los líderes de Sionismo Religioso y Shas, Bezalel Smotrich y Aryeh Deri, respectivamente, habían reclamado estos cambios a la Ley Básica para que no hubiera problemas a la hora de que asumieran sus ministerios. Así, se genera un mecanismo de nombramiento sin directiva gubernamental para permitir que Smotrich ocupe un cargo en el Ministerio de Defensa, al tiempo que retira los obstáculos a que Deri se haga con la cartera de Sanidad a raíz de su sentencia suspendida por fraude.

De esta forma, Smotrich estará a cargo de Asuntos Civiles y Sociales, un puesto hasta ahora delimitado por una directiva gubernamental, algo que no será necesario en esta ocasión. Entre sus competencias figurarán además nombramientos militares y la construcción en asentamientos en Cisjordania, ilegales según el Derecho Internacional, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, los cambios retiran los obstáculos para que Deri, una persona sobre la que pesa una condena, pueda ocupar un cargo oficial. El líder de Shas fue sentenciado en suspenso en enero y, como parte del acuerdo, abandonó su escaño antes del fallo para evitar que el tribunal se pronunciara sobre si sus actos suponían un comportamiento inmoral para un funcionario público, lo que le habría inhabilitado durante siete años.

La coalición liderada por el Likud de Netanyahu incluye a los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos Otzma Yehudit, Sionismo Religioso, Noam, Shas y Judaísmo Unido de la Torá. En total, estas formaciones controlan 64 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí.

Tras el anuncio del acuerdo, el primer ministro saliente, Yair Lapid, dijo que se trata del "gobierno más extremo en la historia del país", mientras que el ministro saliente de Economía, Avigdor Lieberman, lamentó las concesiones a partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, acusando a Netanyahu de "ensamblar el gobierno de la oscuridad".

Europa Press