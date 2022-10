La Comisión Electoral de Pakistán inhabilita al ex primer ministro Imran Jan durante cinco años

La Comisión Electoral de Pakistán ha ordenado la inhabilitación durante cinco años del ex primer ministro Imran Jan, por supuestas prácticas corruptas, en una decisión que ya ha sido duramente reprobada por su partido, que ha llamado a la población a manifestarse en las calles.

La Comisión Electoral ha abierto la puerta al procesamiento penal de Jan por no desvelar los detalles de los regalos que recibió durante su etapa en el poder de gobiernos extranjeros, a pesar de la existencia de una institución específica responsable de canalizar estas entregas.

El líder de Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), Fawad Chaudhry, ha afirmado poco después del veredicto que "hoy empieza una revolución", en la medida en que considera la decisión "una bofetada en la cara de 220 millones de personas", según el periódico 'Dawn'.

Chaudry ha pedido a la ciudadanía que salga a la calle para reclamar "sus derechos". "Nadie puede inhabilitar a Imran Jan. Sólo el pueblo puede hacrlo", ha sentenciado el líder del PTI, que atribuye la medida, iniciada por el Gobierno de coalición, a una persecución política iniciada por el ex primer ministro Nawaz Sharif.

El partido alega que si no se ofrecieron los detalles de los regalos a Jan no fue por razones de corrupción, sino para proteger las relaciones internacionales de Pakistán. El ex primer ministro, sin embargo, ha admitido que vendió al menos cuatro de estos obsequios.

Los momentos previos al anuncio de la Comisión Electoral ya habían sido de tensión, con seguidores de Jan escalando los accesos del organismo. Pakistán ha vivido los últimos meses bajo constantes momentos de tensión, a cuenta de un pulso político que se ha traslado a los tribunales.

Jan fue destituido en abril tras una moción de censura impulsada por la oposición en el Parlamento, después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas. Tras ello, el opositor Shehbaz Sharif asumió el cargo de primer ministro.

