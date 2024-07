La delantera española Eva Navarro cambia el Atlético de Madrid por el Real Madrid

La futbolista española Eva Navarro, de 23 años, se ha convertido este sábado en nueva delantera del Real Madrid para el próximo curso 2024/25, habiendo fichado por el club merengue procedente del Atlético de Madrid, donde había jugado durante las dos últimas temporadas.

Antes defendió los colores del Levante UD, club en el que debutó como profesional en 2018. "Es internacional con España desde 2019 y fue campeona del mundo con la selección en 2023, además de campeona de Europa y del mundo con España sub-17. Su palmarés se completa con una Copa de la Reina", destacó el Real Madrid en su página web.

"Eva es una persona muy divertida, que tiene unos objetivos marcados, que llega a este club para aprender muchas cosas y ojalá ganar muchos títulos", declaró la propia Navarro, hablando en tercera persona sobre sí misma, a los medios oficiales del Real Madrid.

"El fútbol llega a mi vida a los tres años, desde que mi hermano mayor me lo inculcó. Cuando doy el salto de jugar con las chicas, que decido jugar en Alicante y, con mis padres todos los días haciendo una hora de coche para llevarme, me doy cuenta de que quiero ser profesional, que quiero dedicarme a esto", rememoró sobre sus inicios.

"Para mí el fútbol es todo, es mi vida", apostilló la nueva atacante del Real Madrid. "Es un sueño que creo que toda futbolista quiere jugar en este club y, cuando tengo la oportunidad de que el club me quiere, obviamente no me lo pienso ni dos veces. Decido llegar aquí con muchas ganas de disfrutar sobre todo en este club y de ganar muchos títulos, que es lo que quiero", aseguró la ya exjugadora colchonera.

"Tengo la suerte de que todo el mundo es de Real Madrid en mi casa y siempre he visto al Real Madrid por la tele conseguir esas Champions", aludió a los éxitos del equipo sénior masculino. "El día que pude firmar mi contrato y ver todas las Champions que han conseguido, es un orgullo y es algo muy bonito de todo lo que ha conseguido este club", dijo.

Además, reconoció que quiere "aportar mucho gol" y también "dar muchísima velocidad al equipo". "Creo que soy una jugadora que juega en varias posiciones y vengo con muchísimas ganas. Sobre todo, tengo muchas ganas de conocer a las compañeras que me faltan por conocer. A muchas ya las conozco, de hecho soy amiga de muchas de ellas", señaló Navarro.

"Llego a este club con tener la suerte de jugar Champions y obviamente ganar todos los títulos que se pueda ganar. No me imagino el día que tenga que vestirme, salir al campo y jugar unos minutos; solo deseo que llegue ese día, disfrutarlo al máximo", auguró la flamante delantera merengue justo antes de enviar un mensaje a su nueva afición.

"Hola afición. Estoy muy feliz de poder fichar en este gran club, estoy deseando conoceros y poder debutar en este campo y poder conoceros a todos. ¡Hala Madrid!", concluyó Navarro en el vídeo difundido por la entidad blanca en su página web y redes sociales.

