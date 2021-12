La fiscal que investiga a Castillo admite que le acusó de "terrorista", pero niega parcialidad

Norah C√≥rdova Alc√°ntara, la fiscal anticorrupci√≥n que lidera la investigaci√≥n del caso PetroPer√ļ contra el presidente de Per√ļ, Pedro Castillo, ha reconocido haber utilizado las redes sociales en el pasado para arremeter contra √©l, llam√°ndole "terrorista" y "corrupto", pero ha negado parcialidad.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi Facebook en el que sale mi rostro y dice 'no al comunismo'; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones", ha justificado Alc√°ntara.

"Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto respecto a esa publicación que di en su momento", ha insistido la fiscal en una entrevista para la cadena peruana RPP, en donde también ha apelado a su derecho constitucional como ciudadana particular a emitir sus propias opiniones.

En ese sentido, ha se√Īalado que dichas opiniones, en las que acusaba a Castillo de terrorista, corrupto y a su vez ped√≠a el voto para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para las elecciones, fueron vertidas en campa√Īa electoral y una vez designado como jefe de Estado, ya le merece "todo el respeto"

"Lo √ļnico que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la rep√ļblica, porque √©l es hoy d√≠a el mandatario de nuestro pa√≠s", ha expresado Alc√°ntara, quien por otro lado, ha matizado que no es ella, sino la Fiscal√≠a General quien tiene potestad para investigar a Castillo.

"No tengo esa prerrogativa, a m√≠ me se√Īalan que estar√≠a actuando con parcialidad porque resulta que al haber emitido esa publicaci√≥n en el Facebook voy a ir en contra del presidente de la rep√ļblica, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia", ha explicado.

"No me voy a inhibir del caso (...). Los mensajes no afecta en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio", ha remarcado.

Esta semana, la fiscal fue cuestionada después de que la prensa peruana se hiciera eco de unas publicaciones vertidas entre mayo y agosto en su cuenta de Facebook en las que atacaba e incluso ridiculizaba al presidente Castillo por su manera de hablar y daba pábulo a las teorías infundadas de fraude electoral que Fujimori esparció una vez se supo derrotada en las elecciones.

Alc√°ntara es una de las personas que est√° al cargo de la investigaci√≥n que tiene en el punto de mira al presidente Castillo por un supuesto delito de adjudicaci√≥n irregular de contratos p√ļblicos a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), a trav√©s de la estatal PetroPer√ļ.

Seg√ļn la investigaci√≥n, el gerente de esta empresa, Samir Abudayeh, habr√≠a logrado obtener un contrato valorado en 65 millones de euros tras mantener una reuni√≥n con el propio Castillo y el responsable de PetroPer√ļ, Hugo Ch√°vez, en el Palacio de Gobierno, a donde acudieron esta semana agentes de la Fiscal√≠a a llevar a cabo una serie de registros, entre los cuales tambi√©n al despacho del presidente.