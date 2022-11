La Fiscalía de EEUU tantea a Mike Pence para declarar en la investigación contra Trump por el asalto al Capitolio

Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han hecho saber al círculo cercano del exvicepresidente Mike Pence que buscarán su declaración en la investigación que están preparando sobre la eventual responsabilidad del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El equipo de Pence habría indicado que el otrora 'número dos' de Trump estaría dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con el Departamento de Justicia, según las fuentes a las que han tenido acceso medios de comunicación como la CNN.

El aviso tiene lugar apenas unos días después de que el Departamento de Justicia nombrará al abogado Jack Smith como fiscal especial para supervisar las investigaciones relacionadas con Trump, no solo las relacionadas con el motín y el asalto al Capitolio, sino también las que tienen que ver con la documentación clasificada que se encontró durante los registro en su mansión de Mar-a-Lago.

El reciente libro publicado por Pence titulado 'So help me God' ('Ayúdame Dios'), en el que relata algunos de los momentos vividos durante aquellos días en los que Trump presionó para anular los resultados de las elecciones de 2019, ha levantado expectación dentro del Departamento de Justicia que estaría buscando más pruebas para poder inculpar al anterior jefe de la Casa Blanca.

Si bien Pence parece dejar la puerta abierta a un acuerdo con la Fiscalía, con quien no tiene intención de negociar es con la comisión especial de la Cámara de Representantes que lleva a cabo su propia investigación de lo ocurrido aquel 6 de enero, tal y como él mismo adelantó hace unos días.

