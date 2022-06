La Fórmula 1 impide a Rosberg acceder al paddock por no estar vacunado contra el coronavirus

El excampe贸n mundial de F贸rmula 1 Nico Rosberg no podr谩 desempe帽ar su trabajo como experto en televisi贸n desde el paddock porque no est谩 vacunado contra el coronavirus.

"Me he recuperado bien de una infecci贸n por coronavirus y, como tal, tengo anticuerpos monstruosos. Tambi茅n pruebo mis anticuerpos con regularidad", confirm贸 a Sport1. Rosberg dijo que, por lo tanto, su m茅dico le dijo que una vacuna "no tiene absolutamente ning煤n sentido".

La F贸rmula 1 ha endurecido las reglas contra el coronavirus para esta temporada despu茅s de permitir el acceso de personas no vacunadas el a帽o pasado si ofrec铆an una prueba PCR negativa. Ahora se requiere la vacunaci贸n completa a menos que haya exenci贸n m茅dica, que Rosberg no puede probar.

Sport1 inform贸 de que a Rosberg no se le permiti贸 entrar en el paddock en el reciente Gran Premio de M贸naco y que trabaj贸 para Sky Sports desde su apartamento en el pa铆s.