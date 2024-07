La izquierda francesa y los centristas pugnan por formar gobierno

Por Benoit Van Overstraeten y Zhifan Liu

PARÍS, 10 jul (Reuters) - Los líderes del bloque de izquierdas que ganó las elecciones legislativas francesas del domingo y los centristas que quedaron en segundo lugar continuaron el miércoles una frenética carrera para intentar formar un Gobierno viable. El inesperado resultado de las elecciones anticipadas, en las que la izquierda se benefició de una sorprendente subida pero ningún grupo obtuvo la mayoría absoluta, ha sumido a Francia en la incertidumbre, sin un camino obvio hacia un Gobierno estable. La alianza Nuevo Frente Popular (NFP) —formada por la izquierda dura de La Francia Insumisa, los comunistas, los socialistas y los verdes— y los centristas de Macron intentaron atraer a diputados del bando contrario y de fuera.

"Creo que hay una alternativa al Nuevo Frente Popular", dijo Aurore Berge, diputada del grupo de Macron, a France 2 TV. "Creo que los franceses no quieren que se aplique la plataforma del Nuevo Frente Popular, creo que no quieren subidas de impuestos". "Somos los únicos que podemos ampliar (nuestra base)", dijo, y añadió que los conservadores Los Republicanos podrían ser una opción para ese acuerdo. Los teléfonos no dejan de sonar, con algunas llamadas realizadas por centristas que intentan arrebatar a la izquierda mayoritaria suficientes diputados para crear la base de un Gobierno, según han informado fuentes políticas a Reuters. Mientras tanto, los líderes de la izquierda también insisten en que, al haber ganado las elecciones, deberían dirigir el Gobierno, con un primer ministro y un gabinete que los distintos partidos que forman el NFP aún no han acordado.

FINANZAS TENSAS Ante las advertencias de las agencias de calificación, lo que haga Francia con sus tensas finanzas públicas será una primera prueba de si aún puede ser gobernada. Los mercados financieros, la Comisión Europea y sus socios de la zona euro están muy atentos. Sería habitual que el presidente Emmanuel Macron convocara al mayor grupo parlamentario para formar gobierno, pero nada en la Constitución le obliga a hacerlo. Las opciones incluyen una amplia coalición y un gobierno en minoría, que aprobaría las leyes en la Asamblea Nacional caso por caso, con acuerdos específicos. Macron "debe dejar gobernar a la izquierda", dijo a Le Monde el líder izquierdista François Ruffin. Macron, cuyo mandato finaliza en 2027, parece poco probable que pueda volver a dirigir la política, tras haber sido derrotado por el ultraderechista Reagrupamiento Nacional en las elecciones europeas del mes pasado y por la izquierda en las elecciones legislativas anticipadas que convocó, en contra de la voluntad de algunos de sus propios partidarios.

Carole Delga, del Partido Socialista, subrayó que la izquierda por sí sola no puede gobernar y debe tender la mano a los demás, pero sobre la base del programa de impuestos y gastos del NFP.

Pero otros se mostraron más duros. "El NFP tiene el mayor número de diputados en la Asamblea Nacional, por lo que le corresponde constituir un gobierno... para eso trabajamos", dijo Manuel Bompard, del partido La Francia Insumisa, a LCI TV. (Información de Benoit Van Overstraeten, Ingrid Melander, Zhifan Liu; redactado por Ingrid Melander; editado por Keith Weir; editado en español por Mireia Merino)

Reuters