La juez de 'Caranjuez' cita como testigos a excargos del Gobierno venezolano por supuesta extorsión de una red policial

07/11/2022 Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla donde se ha celebrado un juicio de la cúpula New Balance Ibérica, a 7 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Esta declaración como imputados deriva de la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet presentaron contra el vicepresidente ejecutivo mundial y asesor general de New Balance, Paul R. Guaron; y contra Alfico y sus representantes, Anna Scheidgen, hasta hace unos meses consejera delegada de New Balance Ibérica, y su hija Angela, que ocupa ahora ese cargo. Las empresas denunciantes les acusan de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito contra el mercado por abuso de posición dominante. El delito que se imputa en esta fase procesal a Paul Guaron podría suponer, en caso de sentencia condenatoria, una pena de entre seis y doce años de cárcel. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press