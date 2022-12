La jueza que investiga el 'caso RFEF' descarta retirar los pasaportes a Rubiales y Piqué

Confirma la personación de Javier Tebas y de la Asociación de Futbolistas Profesionales

La jueza de Majadahonda que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha descartado acordar la retirada de pasaporte al presidente de la institución, Luis Rubiales, y al futbolista y propietario de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Piqué, al no apreciar "una situación objetiva de riesgo".

En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha rechazado la medida cautelar solicitada por el sindicato Manos Limpias unos días antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol.

El sindicato, que consideraba la medida "proporcionada", recordaba en su escrito que Rubiales tenía "previsto desplazarse a Catar con la Selección Española" ante el entonces inminente arranque del Mundial. El sindicato creía que aunque Piqué ya no formase parte del combinado nacional también se desplazaría al país.

La magistrada explica que la retirada de pasaporte a Rubiales "carece de objeto puesto que es un hecho notorio que se ha desplazado" al país asiático, "enmarcándose dicho desplazamiento dentro de sus funciones". Respecto de Piqué, añade la jueza, "no se aporta por la parte solicitante ningún elemento de prueba que permita inferir su desplazamiento a dicho país, basándose la solicitud en una mera suposición".

En este contexto, la instructora recuerda que la adopción de una cautelar como la solicitada requiere que existan "indicios referidos a la comisión de un delito y, por otro lado, la existencia de un 'periculum in mora' que justifique la adopción de la medida cautelar solicitada, lo que exige valorar las concretas circunstancias concurrentes a los fines de determinar que la medida solicitada es adecuada y necesaria para salvaguardar la integridad y tutela de los bienes jurídicos protegidos".

"No se aprecia en este momento inicial del procedimiento que exista una situación objetiva de riesgo que justifique la adopción de la medida cautelar solicitada. Tanto el señor Rubiales como el señor Piqué tienen su residencia habitual en España, donde cuentan con domicilio conocido, trabajo y suficiente arraigo social, por lo que no existe razón objetiva que justifique la retirada del pasaporte solicitado", concluye la jueza.

Posible perjuicio por las irregularidades

En el marco de esta causa, la jueza confirmó también el pasado viernes la personación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como acusación popular. En otro auto, recogido por esta agencia de noticias, la magistrada desestima el recurso de Rubiales contra sendas decisiones y confirma la decisión adoptada a finales del pasado mes de octubre.

Rubiales recurrió asegurando que Tebas no justificó su legitimación para intervenir en el presente procedimiento, asegurando que su personación rompía la equidad dentro del proceso al haber ya dos acusaciones populares personadas. Además, sostenía que la AFE carecía de legitimación para personarse como parte perjudicada.

La instructora asegura que "no se aprecia en este momento del procedimiento ninguna razón objetiva que pueda justificar el apartamiento de Tebas en el ejercicio de la acción popular, siendo insuficientes las razones de equidad a las que alude" Rubiales en su recurso "y que no se concretan en aspectos procesales específicos".

La magistrada recuerda que Tebas "no se ha personado en la causa ejercitando acción alguna en nombre de la Liga de Fútbol Profesional, sino a título particular, no existiendo razón que justifique su apartamiento de dicho procedimiento en este momento inicial del proceso".

"Respecto a la personación de la Asociación de Futbolistas Españoles igualmente debe ser confirmada la resolución impugnada, toda vez que como miembros de la RFEF, pudiera eventualmente resultar perjudicada por las posibles irregularidades que se pudieran haber cometido en el manejo y gestión de los fondos", justifica la jueza.

El origen de la causa

Cabe recordar que esta investigación, antes de que la jueza admitiera en junio una querella contra ambos, arrancó en mayo tras abrir la Fiscalía Anticorrupción diligencias por presuntas irregularidades en la gestión de Rubiales al frente de la RFEF y a partir, entre otros temas, del contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí con la mediación de Piqué.

En la querella, presentada por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, se apunta a las comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué por que el torneo de la Supercopa de España se juegue en el país árabe. A esa se sumó otra de Manos Limpias.

