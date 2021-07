La mujer y los hijos de López Obrador habrían sido espiados con el software israelí Pegasus

Medio centenar de personas cercanas al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entre ellos su mujer y sus hijos, habrían sido espiados con el software israelí Pegasus, tal y como ha revelado una investigación llevada a cabo por decenas de medios de comunicación con la colaboración de la ONG Amnistía Internacional.

"En los registros se incluyen los números de teléfono de su esposa, tres hijos, así como ayudantes, un médico, dos antiguos chóferes y el gerente de su equipo de béisbol", tal y como ha informado el periódico 'El Financiero'.

La lista a la que tuvieron acceso 16 medios participantes del Pegasus Project, entre ellos el británico 'The Guardian', incluye 15.000 personas en México que habrían sido consideradas "de interés" entre 2016 y 2017, durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

México fue, además, el primer país del mundo en comprar Pegasus a la empresa NSO. La Secretaría de Defensa fue la primera en adquirir el software en 2011.Otras agencias que compraron u operaron con Pegasus incluyen la Procuraduría General (hoy Fiscalía General), y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen).

Así, la investigación muestra ahora que decenas de personajes públicos y figuras políticas a nivel nacional o local del partido gubernamental Morena también habrían sido objeto de espionaje, entre ellos la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, 'The Guardian' aclaraba el domingo que el hecho de que los números de teléfonos aparezcan en la lista no implica necesariamente que los dispositivos hayan sido 'hackeados'.

En este sentido, varias conversaciones privadas del entorno de López Obrador, incluyendo una entre su hijo Andrés Manuel López Beltrán y Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena en 2017 fueron filtradas a la prensa.

No obstante, NSO ha asegurado que revisa en profundidad los historiales de sus potenciales clientes --gobiernos, generalmente-- y ha negado que se haya hecho un uso "malicioso" del software.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul.

En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.

La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

