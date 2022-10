la policía noruega investiga el avistamiento de un dron junto a planta de gas

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Terje Solsvik y Gwladys Fouche

OSLO, 14 oct (Reuters) - La policía noruega investigaba el viernes las informaciones sobre un dron que sobrevoló el jueves la planta de gas de Kaarstoe, en el suroeste de Noruega, mientras que en la región ártica del país fue detenido un ciudadano rusoisraelí con dos drones en su auto.

La Guardia Nacional militar noruega ha sido destinada a Kaarstoe y a otras importantes instalaciones de exportación de energía después de que las autoridades reforzaron la seguridad en las instalaciones noruegas de petróleo y gas tras las fugas del Nord Stream del 26 de septiembre.

A las 21.30 hora local (1930 GMT) del jueves, los militares destinados en Kaarstoe informaron de que habían visto un dron volando en las inmediaciones de la planta, dijo el oficial de policía Kjetil Lussand.

"La policía respondió para encontrar el dron y encontrar al operador. No los encontraron. No tenemos sospechosos y no se han realizado detenciones", dijo Lussand.

Incluso antes de los incidentes del Nord Stream, la Autoridad de Seguridad Petrolera noruega (PSA, por sus siglas en inglés) ya había advertido a las empresas del sector energético que se mantuvieran atentas a posibles drones no identificados.

En otro incidente, un ciudadano rusoisraelí fue detenido el jueves en el paso fronterizo de Storskog, entre Noruega y Rusia, después de que la policía halló dos drones y varias unidades de almacenamiento de datos en su auto durante un control rutinario.

El hombre, según la policía, llevaba en Noruega desde el 25 de agosto con una visa de turista y regresaba a Rusia cuando fue detenido. Un tribunal dictaminó el viernes que podía ser retenido durante un periodo inicial de dos semanas.

"Tenía gran cantidad de datos, que estamos revisando ahora", dijo la abogada de la policía Anja Mikkelsen Indbjoer.

La policía estaba comprobando si los drones habían volado en zonas donde están prohibidos, afirmó. No quiso decir si la policía cree que el hombre era sospechoso de espionaje.

Noruega es actualmente el mayor proveedor de gas de Europa, tras una fuerte reducción de los flujos procedentes de Rusia.

En una señal del estado de alerta máxima sobre la seguridad energética, la policía respondió el jueves a una amenaza telefónica contra la planta de gas de Nyhamna, que junto con Kaarstoe y un puñado de instalaciones noruegas figuran entre las mayores de exportación de energía de Europa. (Editado en español por Darío Fernández y Carlos Serrano)

Reuters