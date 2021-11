30-08-2021 Perú.- La Presidenta del Congreso afea a Castillo no "aclarar" las polémicas reuniones en su casa. La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, ha afeado este martes al presidente, Pedro Castillo, que no ha "aclarado" las denuncias que en los últimos días se han vertido sobre él tras unas polémicas reuniones en su residencia particular. POLITICA RENZO SALAZAR / CONTACTO PHOTO