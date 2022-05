La publicación del Women´s Entrepreneurship Accelerator establece argumentos comerciales a favor de las adquisiciones sensibles al género

Nueva york--(business wire)--may. 6, 2022--

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA, [El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres]) anunció hoy la publicación de un informe de promoción titulado “El valor estratégico de las adquisiciones: por qué las adquisiciones con perspectiva de género tienen sentido desde el punto de vista comercial” (Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense), que presenta pruebas convincentes de los beneficios de fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de suministro del sector privado para lograr un crecimiento económico inclusivo y un desarrollo sostenible.

Desarrollado por ONU Mujeres y financiado por Mary Kay Inc. en apoyo de WEA, el Informe de promoción destaca el retroceso en el progreso para lograr la igualdad de género como resultado de la pandemia de la COVID-19, y cómo los crecientes niveles de inseguridad económica, las interrupciones de la cadena de suministro y los choques climáticos y ambientales sin precedentes tienen un impacto desproporcionado en las mujeres dada su posición desigual en la sociedad.

La publicación se hace eco de estudios anteriores que muestran que las economías tienen mejores oportunidades de crecer y son más resistentes a las crisis si las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. 1 Sin embargo, aún quedan grandes desafíos. Las mujeres empresarias continúan enfrentándose a muchos obstáculos, incluida la falta de acceso al capital en los mercados nacionales e internacionales; menos redes de emprendimiento en comparación con los hombres; y políticas que desalientan la participación femenina en el mercado laboral. 2A nivel mundial, si bien una de cada tres empresas es propiedad de mujeres,3las mujeres solo ganan aproximadamente un uno por ciento del gasto global de las grandes corporaciones. 4 Las leyes de género desiguales también obstaculizan las oportunidades económicas de las mujeres. Por ejemplo, casi 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no disfrutan todavía de los mismos derechos económicos que los hombres. 5 A pesar de estas estadísticas, las mujeres empresarias siguen siendo una solución para muchos desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy en día y la evidencia muestra que existe una correlación directa entre un aumento en el espíritu empresarial de las mujeres y el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y sociedades más inclusivas y resilientes. 6

Los datos presentados en el Informe de promoción describen cómo la adopción de prácticas y políticas con perspectiva de género (gender-responsive policing, GRP) a través de los procesos de adquisición es una palanca estratégica para mitigar el impacto de las barreras estructurales que enfrentan las mujeres y, al mismo tiempo, mejorar los negocios y fortalecer las economías. El Informe de promoción advierte que no adoptar GRP es una oportunidad desperdiciada. La evidencia es clara. Reducir las desigualdades de género es bueno para los negocios y es economía inteligente.

“La adquisición con perspectiva de género afecta a la rentabilidad empresarial, la mitigación de riesgos, la innovación y la sostenibilidad. Cuando se excluye a las mujeres empresarias de la canalización de adquisiciones, las empresas corren el riesgo de dejar una cantidad considerable de talento, creatividad y experiencia sobre la mesa. La GRP es una estrategia comercial ganadora, así como un poderoso catalizador para el cambio”, dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, Inc. e iniciadora de WEA.

Para conformar el Informe de promoción, ONU Mujeres involucró a más de 350 partes interesadas en 2021, de las cuales estuvieron representadas más de 150 empresas del sector privado, e incorporó 7 casos prácticos sobre los viajes de adquisición de las empresas para crear una base de evidencia de por qué las empresas deberían adoptar adquisiciones con perspectiva de género. La participación de las partes interesadas tomó la forma de entrevistas, una encuesta y una comunidad de práctica, que se benefició de la difusión a través de una amplia gama de redes, incluidos los miembros y las redes del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC).

Las empresas informaron que GRP conduce a:

Como señala el Informe de promoción, “el desarrollo inclusivo y sostenible es primordial para las empresas que buscan estabilizarse en una economía volátil y beneficiarse de su crecimiento futuro. Las crecientes desigualdades de género perjudican a todas las empresas, incluidas las mujeres empresarias, vitales para unas cadenas de suministro sólidas y resilientes y las empresas que dependen de ellas”.

Reflejando la creciente atención a los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por parte de las empresas, el Informe de promoción señala cómo “la implementación de GRP permite a las empresas practicar e institucionalizar los valores ESG y contribuir de manera importante al empoderamiento de las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de la adopción de los principios GRP, las empresas pueden avanzar hacia múltiples objetivos, incluida la igualdad de género (ODS 5) y la reducción de las desigualdades (ODS 10), además del consumo y la producción responsables (ODS 12), la eliminación de la pobreza (ODS 1) y el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8).”

“Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es algo que puedan hacer solo las mujeres, solo las empresas o solo el gobierno. La única forma en que podemos realmente progresar es si todos, incluidas las empresas, trabajan juntos hacia un propósito común”, dijo Anita Bhatia, secretaria general adjunta y directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

A través de la publicación de este informe, WEA hace un llamado al sector privado para que adopte las estrategias GRP e integre a las mujeres en las cadenas de valor globales como un vehículo para avanzar en los ODS. Esto tiene sentido comercial y, al mismo tiempo, promueve el empoderamiento económico de las mujeres, lo que beneficia a las economías y sociedades en general.

Acerca del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres

El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) es una asociación de múltiples partes interesadas en la iniciativa empresarial de las mujeres establecida durante la AGNU 74. Reúne a seis organismos de la ONU: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC) y ONU Mujeres junto a Mary Kay para empoderar a 5 millones de emprendedoras antes de 2030.

El objetivo final de la iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la creación de un ecosistema propicio para las mujeres empresarias en todo el mundo.

