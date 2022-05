Laia Aleixandri: "Soy ambiciosa, quiero estar en el grupo para la Eurocopa y hacer algo grande"

La internacional espa√Īola Laia Aleixandri se define como "una jugadora muy ambiciosa" y reconoci√≥ que quiere "estar en el grupo de las jugadoras convocadas para la Eurocopa y hacer algo grande", mientras que se mostr√≥ "superagradecida" al Atl√©tico de Madrid por el homenaje que le hicieron como despedida en su √ļltimo partido como rojiblanca.

"Siempre me describo como una jugadora muy ambiciosa que siempre busca la mejor versi√≥n de ella y cuando la encuentra sabe que hay otra por encima. Soy ambiciosa de estar en el grupo de las jugadoras convocadas para la Eurocopa y hacer algo grande", declar√≥ Laia Aleixandri a Europa Press tras un acto en el que fue presentada como embajadora de la campa√Īa 'Conducci√≥n Responsable, Cerveza SIN'.

Aleixandri explic√≥ tambi√©n que "a nivel individual como futbolista" espera lo mejor en su nuevo equipo, que aunque no es oficial se especula que jugar√° fuera de Espa√Īa. "En el paso que voy a dar en mi carrera deportiva, espero que sea un gran paso, que venga acompa√Īado de ese esfuerzo y ese trabajo que tengo yo d√≠a a d√≠a y romper esa barrera con mi talento", coment√≥.

La defensa, que debut√≥ con el combinado espa√Īol en 2019, ve el gran torneo veraniego con la selecci√≥n como algo "muy ilusionante". "Las jugadoras estamos tambi√©n ahora acabando temporadas, pero todas sabemos que durante esta ten√≠amos en mente llegar a la Eurocopa con las mejores condiciones y sobre todo trabajar el d√≠a a d√≠a para que cuando empiece ir realizando pasito a pasito nuestro sue√Īo", afirm√≥.

La joven jugadora, de solo 21 a√Īos, s√≠ que sabe lo que es participar en torneos de selecciones, pero esta ser√° su primera oportunidad de jugar uno con la absoluta. "Por suerte he vivido todas las experiencias a nivel de categor√≠as inferiores y a nivel de absoluta pues seguramente es una experiencia diferente, una experiencia √ļnica que seguro que la voy a recordar de por vida", asegur√≥.

"Al final es un ambiente muy diferente porque vas a la selecci√≥n espa√Īola, te juntas, entrenas, compites con las mejores jugadoras de Espa√Īa y eso al final te da un plus m√°s, y es un privilegio tanto compartir vestuario con la Bal√≥n de Oro (Alexia Putellas) como con muchas otras compa√Īeras que tienen un nivel alt√≠simo", declar√≥.

"estoy superagradecida al club de cómo me han despedido"

Aleixandri, que deja el Atl√©tico de Madrid tras cinco temporadas, est√° "muy agradecida" por lo vivido. "Todos estos a√Īos en los que tanto he aprendido y tanto he crecido, ellos han visto reflejado en m√≠ ese compromiso, esa ambici√≥n, ese esfuerzo y ese talento que yo les he ofrecido al club y ellos me lo han devuelto de esta forma", explic√≥.

"Para m√≠ es un privilegio haber estado en esta despedida junto con Amanda (Sampedro) y Silvia (Meseguer), que son jugadoras que llevan much√≠simos a√Īos en el club y que son realmente jugadoras 'one club'. Para m√≠ ha sido un orgullo y estoy superagradecida al club de c√≥mo me han despedido despu√©s de terminar esta etapa", asegur√≥ la futbolista catalana.

Adem√°s, confiesa que "alguna que otra" espina s√≠ que se le "queda clavada" en su etapa en el Atl√©tico. "Siempre quieres ganar los mayores t√≠tulos posibles y al final estas √ļltimas dos o tres temporadas no se han podido conseguir tanto los objetivos de entrar en 'Champions' como ganar t√≠tulos", coment√≥.

Sin embargo, la jugadora dice quedarse "con el aprendizaje" de esa parte más negativa. "Al final ha sido mi primera etapa como profesional y he podido ganar dos ligas, una Supercopa, un 'MVP' y son cosas que valoro muchísimo", recalcó.

"Soy joven, por eso digo de vivir el día a día, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y ese refuerzo positivo también de aun siendo tan joven tener tanta experiencia e ir cargándola a la espalda para después solucionar situaciones que me pueda encontrar tanto dentro del campo como fuera de otra forma y desde otra perspectiva", concluyó Aleixandri.