Lakers dan un giro en su búsqueda de un nuevo entrenador y buscan complacer a LeBron

Los ángeles (ap) — la búsqueda de nuevo entrenador de los lakers de los ángeles ha sido pública, aparentemente caótica y dominada por entrenadores de renombre.

Como lo es Hollywood.

Se reportó que los Lakers le ofrecerán un contrato masivo al entrenador de UConn Dan Hurley en el más reciente giro en la búsqueda de más de un mes del reemplazo de Darvin Ham, quien fue despedido el tres de mayo después de dos temporadas.

Los Lakers quedaron fuera en la primera ronda de la postemporada, pero el equipo que suma 17 títulos ha llenado el vacío de drama antes de que inicien las Finales de la NBA. Poco a poco se han filtrado los avances de la búsqueda de un coach que pueda ganar otro campeonato —y especialmente que pueda convencer a LeBron James de terminar su carrera en el equipo.

De acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la búsqueda, los Lakers consideraron fuertemente al exjugador y actual analista de ESPN J.J. Redick, quien además conduce un podcast con James; Hurley ganó títulos consecutivos colegiales con los Huskies; mientras que James Borrego, es un respetado exentrenador de los Hornets y asistente de Gregg Popovich que pasó el último año con los Pelicans.

La persona habló en condición de anonimato debido a que los Lakers no han hablado públicamente sobre la búsqueda de entrenador. Pero ciertamente han hablado en privado.

El miércoles, The Athletic reportó que Redick era el favorito a pesar de no tener experiencia. El jueves la búsqueda tuvo otro giro cuando ESPN reportó que los Lakers tienen en la mira a Hurley, quien no había sido mencionado antes.

La búsqueda de entrenador es un punto clave en su relación con el líder anotador de la NBA.

James, de 39 años y que recién completó su 21ma temporada jugando al más alto nivel que cualquiera en la historia, tiene hasta el 29 de junio para decidir su ejerce su opción de 51,4 millones de dólares para la próxima temporada.

James podría tomar el acuerdo o firmar un contrato nuevo —o ingresar a la agencia libre.

El nuevo entrenador será el octavo desde la partida de Phil Jackson en el 2011 y el cuarto desde que James llegó a la franquicia como agente libre en el 2018.

AP