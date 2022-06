Las autoridades prorrusas de Donetsk dicen que los "mercenarios" podrían ser juzgados en julio en Mariúpol

Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk han indicado que los juicios a "mercenarios" extranjeros capturados en el territorio podrían celebrarse antes de finales de julio en la ciudad ucraniana de Mariúpol (sureste).

El líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha indicado que estos juicios "serán abiertos" y ha abogado por "atraer a periodistas extranjeros" y a organizaciones internacionales para que puedan estar presentes, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Habrá oportunidad de defenderse. Las organizaciones públicas e internacionales que consideren necesario ponerse del lado de los criminales ucranianos, podrán. Planeamos permitirlo", ha dicho en declaraciones al canal de YouTube del conocido periodista ruso Vladimir Soloviov.

El propio Pushilin descartó la semana pasada otorgar cualquier indulto a los "mercenarios extranjeros" --dos británicos y un marroquí-- recientemente condenados a muerte por participar en la guerra bajo el mando ucraniano.

Por otra parte, fuentes citadas por Interfax indicaron el martes que los dos estadounidenses recientemente capturados en combate en los alrededores de Járkov se encontrarían en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó el lunes en una entrevista a la cadena de televisión MSNBC que Rusia "no puede garantizar" que no vayan a ser condenados a muerte por su papel en la guerra. "No puedo garantizar nada. Depende de la investigación", dijo.