Las fuerzas de Nigeria rescatan a dos de las niñas secuestradas en Chibok en 2014

Las Fuerzas Armadas de Nigeria han rescatado a dos de las más de 200 niñas que fueron secuestradas en abril de 2014 por el grupo terrorista Boko Haram en un asalto a una escuela secundaria de la localidad de Chibok, en el estado de Borno (noreste).

Las dos jóvenes tienen sendos niños de año y medio y, según las autoridades, habían sido obligadas a contraer matrimonio con otros terroristas después de sus primeros maridos muriesen en operaciones militares.

Una vez sean examinadas por un médico, quedarán a disposición del Gobierno, responsable de reunir a estas jóvenes con sus familias, según ha informado el diario nigeriano 'Vanguard'.

Uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas en el este, Christopher Musa, ha subrayado el compromiso de la institución para tratar de localizar a las niñas de Chibok que aún siguen cautivas --más de un centenar--, así como a otros rehenes secuestrados por organizaciones terroristas en la zona.

"Además de rescatar a estas dos niños junto a sus hijos, hemos matado a decenas de terroristas que se escondían en el bosque de Sambisa, especialmente en el 'triángulo de Tombuctú', durante nuestras patrullas de combate", ha detallado.

Así, Musa ha hecho hincapié en que el Ejército "trabajará incansablemente" para "garantizar la seguridad" de la población de la zona, especialmente de cara a la llegada de la temporada de cultivo, al tiempo que ha advertido sobre la colocación de explosivos de fabricación artesanal por parte de grupos terroristas.

Por su parte, las rescatadas, identificadas como Mary Dauda y Hauwa Joseph, han relatado que otras 20 de las niñas secuestradas en Chibok se encuentran retenidas por los terroristas en el campamento de Gazuwa, situado en el bosque de Sambisa, tal y como ha recogido la agencia nigeriana de noticias NAN.

Dauda ha relatado que fue obligada a casarse con un miliciano tras el secuestro y ha agregado que finalmente logró escapar y caminó durante días hasta que encontró ayuda. Así, ha dicho que pidió permiso para visitar a un familiar para "iniciar el viaje hacia la libertad".

"Dejé Sabil Huda, conocido como el campamento de Abubakar Shekau --líder de Boko Haram muerto en 2021-- y me dirigí a Njimiya y Parisy, donde me reunió con varios muyahidín --en referencia a los miembros del grupo yihadista--. Me preguntaron dónde iba y les dije que tenía permiso para visitar a mi hermana en Ngoshe", ha explicado.

"Tras reunirme con ella, le conté mis planes para volver a casa y me dijo que quería venir conmigo, pero su esposo la había puesto bajo vigilancia por intentar huir. Entonces la dejé y me dirigí a Ngoshe. En el camino me encontré con un anciano que me prometió ayuda para escapar", ha detallado.

Así, Dauda ha dicho que el hombre la mantuvo escondida durante la noche y que, al amanecer, se encontró con algunos soldados, que la rescataron junto a su bebé, tal y como ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.

Por su parte, Joseph ha manifestado que fue obligada a casarse con un comandante de Boko Haram que murió posteriormente en un enfrentamiento con el Ejército y ha apuntado que logró escapar durante una ofensiva militar lanzada contra el campamento durante la jornada del 12 de junio.

"Dormí bajo un árbol con mi hijo y seguí andando al día siguiente, hasta que llegué a una carretera y me acerqué a un puesto de control militar. Pensaron que era una terrorista suicida, pero cuando me expliqué me llevaron con ellos", ha señalado.

Boko Haram secuestró en abril de 2014 a más de 270 menores de una escuela secundaria de Chibok, si bien algunas de ellas consiguieron escapar. Su rapto generó una ola de condena y movilización a nivel internacional bajo el lema #BringBackOurGirls, pese a lo cual cerca de cien siguen retenidas.