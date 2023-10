Una nueva simulación por computadora del universo temprano se alinea estrechamente con las observaciones realizadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST).

Las observaciones iniciales de Webb insinuaron que algo podría estar mal en nuestra comprensión de la formación temprana de galaxias. Las primeras galaxias estudiadas por Webb parecían ser más brillantes y masivas de lo que se esperaba teóricamente.

Los hallazgos, publicados en The Open Journal of Astrophysics, por investigadores de la Universidad de Maynooth, Irlanda, con colaboradores del Instituto de Tecnología de Georgia, muestran que las observaciones realizadas por el telescopio espacial no contradicen las expectativas teóricas. Las llamadas "simulaciones del Renacimiento" utilizadas por el equipo son una serie de simulaciones por computadora altamente sofisticadas de la formación de galaxias en el universo temprano.

La simulación puede resolver grupos de materia oscura muy pequeños y puede rastrearlos a medida que se coagulan y se acumulan como halos de materia oscura que luego albergan los tipos de galaxias que observamos. Las simulaciones también pueden modelar la formación de las primeras estrellas que se forman en nuestro universo (estrellas de Población III), que se espera que sean mucho más masivas y brillantes que las estrellas actuales.

Las simulaciones utilizadas por el equipo de Maynooth mostraron que estas galaxias son consistentes con los modelos que dictan la física de las simulaciones cosmológicas.

Hablando de los hallazgos, el autor principal Joe M. McCaffrey, estudiante de doctorado del Departamento de Física Teórica de Maynooth, dijo en un comunicado: "Hemos demostrado que estas simulaciones son cruciales para comprender nuestro origen en el universo. En el futuro, esperamos utilizar estas mismas simulaciones para investigar el crecimiento de agujeros negros masivos en el universo temprano".

Al comentar sobre la investigación y la dirección futura de su equipo de investigación, el Dr. John Regan, profesor asociado del Departamento de Física Teórica de Maynooth, dijo: "El JWST ha revolucionado nuestra comprensión del universo temprano. Usando su increíble poder ahora podemos vislumbrar el universo tal como era sólo unos cientos de millones de años después del Big Bang, una época en la que el universo tenía menos del 1% de su edad actual.

"Lo que el JWST nos muestra es que el universo joven estaba repleto de formación estelar masiva y una población en evolución de agujeros negros masivos. Los próximos pasos serán utilizar estas observaciones para guiar nuestros modelos teóricos, algo que hasta hace muy poco era simplemente imposible".