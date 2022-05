Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (02 de mayo)

La agenda del lunes 02 de mayo estados unidos

-S&P Global difunde su Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector manufacturero correspondiente a abril. En marzo, la lectura fue de 58,8. (1345 GMT) -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica su PMI de abril. Analistas consultados por Reuters esperan que la cifra haya subido al 57,8 desde el 57,1 de marzo. (1400 GMT) -El Departamento de Comercio da a conocer el dato de gasto en construcción de marzo. Un sondeo de Reuters entre analistas estima que el gasto habría aumentado al 0,7%, desde el 0,5% registrado en febrero. (1400 GMT)

Brasil

-S&P Global entrega su PMI del sector manufacturero correspondiente a abril. En marzo, la lectura fue de 52,3. (1300 GMT)

-El Banco Central divulga el dato de la balanza presupuestaria primaria de febrero. El mercado anticipa un déficit de 8.600 millones de reales, luego del superávit de 101.800 millones de reales anotado en enero. (1700 GMT)

-El Banco Central reporta la balanza comercial de abril. En marzo, el país registró un superávit de 7.400 millones de dólares. (1800 GMT)

México

-S&P Global da a conocer su PMI del sector manufacturero correspondiente a abril. En marzo, la cifra fue de 49,2. (1430 GMT)

-La petrolera estatal Pemex reporta sus resultados del primer trimestre. (1230 GMT) ARGENTINA

-La Armada conmemora el cuadragésimo aniversario del hundimiento del crucero Belgrano durante la guerra de las Malvinas.

RESTO DEL MUNDO -Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea sostienen una reunión de emergencia en Bruselas, Bélgica, para discutir el suministro de energía del bloque, pocos días después de que Rusia detuvo la entrega de gas a Polonia y Bulgaria por rehusarse a pagar el gas ruso en rublos.

-Undécimo aniversario de la muerte del líder de Al Qaeda Osama bin Laden a manos de fuerzas especiales de Estados Unidos en Abbottabad, Pakistán. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EUROZONA- La confianza económica de la zona euro cayó mucho más de lo esperado en abril, ya que el segundo mes completo de la guerra en Ucrania y las subidas de precios de las materias primas relacionadas con ella afectaron a la confianza en todos los sectores, según mostraron los datos. El indicador mensual de confianza económica de la Comisión Europea cayó a 105,0 puntos el mes pasado, desde los 106,7 revisados a la baja en marzo. FINLANDIA OTAN- Finlandia adoptará una decisión sobre la solicitud de su ingreso en la OTAN el 12 de mayo, según informó el periódico finlandés Iltalehti, citando fuentes gubernamentales anónimas. UE PETRÓLEO RUSO- La Comisión Europea podría librar a Hungría y Eslovaquia de un embargo a la compra de petróleo ruso que se está preparando, ante la dependencia de ambos países de estas importaciones energéticas, según dijeron dos representantes de la UE. METALES- A las 1152 GMT, el oro al contado restaba un 1,06%, a 1.876,96 dólares la onza, mientras que, a las 1221 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,18%, a 9.714 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1153 GMT, el crudo referencial Brent caía un 2,71%, a 104,23 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 3,17%, a 101,39 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían en un entorno de negociación escasa, presionadas por pesos pesados como Mercedes-Benz, mientras que datos que indicaron un ritmo más pronunciado de contracción de la actividad fabril china también mermaban el apetito por el riesgo. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,26%, a 444,73 puntos, a las 1151 GMT. MERCADOS ASIA- Las bolsas chinas no operaron debido a un feriado de cinco días, por el día del trabajador. En Japón, el Nikkei cayó un 0,11%, a 26.818,53 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA WALL STREET- Wall Street cerró con una fuerte caída, ya que Amazon se desplomó tras un sombrío informe trimestral, y ante el mayor aumento mensual de la inflación desde 2005, que asustó a unos inversores ya preocupados por el alza de las tasas de interés. Amazon.com Inc. sufrió su mayor caída en un día desde 2006, lo que dejó a la acción cerca de mínimos de dos años. El gigante del comercio electrónico había presentado un decepcionante reporte y perspectivas trimestrales, por los mayores costos para operar sus almacenes y entregar paquetes. RUSIA- Rusia no se considera en guerra con la OTAN por Ucrania, ya que tal situación aumentaría los riesgos de un enfrentamiento nuclear, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según la agencia RIA. Lavrov dijo también que Ucrania tuvo la culpa del estancamiento de las conversaciones de paz con Rusia, por un cambio en su posición negociadora. MARIÚPOL ONU- Más de 50 civiles fueron evacuados de la acería Azovstal de Mariúpol en un convoy con vehículos con símbolos de Naciones Unidas, lo que indica que se llegó a un acuerdo para aliviar la terrible experiencia del asedio más destructivo en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

EEUU- El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo previsto en marzo, en medio de una fuerte demanda por servicios, mientras que la inflación mensual se disparó a un máximo de 16 años y medio, lo que da a la Reserva Federal argumentos para subir las tasas en 50 puntos básicos. Las razones para una política monetaria agresiva también se vieron reforzadas por otros datos, que mostraron que la remuneración de los trabajadores estadounidenses registró su mayor aumento en al menos 21 años en el primer trimestre.

MÉXICO EEUU- Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron conversaciones "constructivas", dijeron ambos gobiernos, en un momento en que funcionarios de las naciones fronterizas se preocupan por el fin de restricciones migratorias. La llamada se produjo días después de que un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense detener sus esfuerzos para poner fin a una orden conocida como Título 42, relacionada con el coronavirus y que permite la expulsión de migrantes para evitar la propagación del virus. COLOMBIA- El Fondo Monetario Internacional aprobó una Línea de Crédito Flexible de 9.800 millones de dólares para Colombia, que el país sudamericano dijo que será tratada como "cautelar", dijo el FMI en un comunicado. Colombia retiró alrededor de 5.400 millones de dólares en diciembre de 2020 de una línea de crédito aprobada antes ese año para abordar la pandemia de COVID-19, y no retiró fondos de las líneas aprobadas en 2016 y 2018, según datos del FMI. EXXON- Exxon Mobil Corp dijo que duplicó su beneficio por acción en el primer trimestre, pero los resultados no cumplieron con las estimaciones de Wall Street, incluso si se excluye una pérdida de 3.400 millones de dólares por su salida de Rusia. El principal productor de petróleo de Estados Unidos triplicó el tamaño de su programa de recompra de acciones, al igual que otros gigantes de la energía, como la francesa TotalEnergies, que están devolviendo más efectivo a los accionistas.

(reuters vv cs)