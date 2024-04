Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (15 de abril)

La agenda del lunes estados unidos -el banco mundial y el fondo monetario internacional inician sus reuniones de primavera que incluirán perspectivas actualizadas de crecimiento económico global en washington. -el departamento de comercio entrega datos sobre las ventas al por menor. se espera una subida del 0,3% en los datos de marzo, tras una subida del 0,6% del mes anterior (1230 gmt). -el banco de la reserva federal de nueva york da a conocer su índice manufacturero (1230 gmt). -la asociación nacional de constructores de viviendas publica el índice nahb/wells fargo de confianza de los constructores en el mercado inmobiliario, que se mantuvo en 51 en marzo (1400 gmt).

-La Oficina del Censo da a conocer los inventarios de empresas, con un posible aumento del 0,3% (1400 GMT). -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla ante la reunión de asociados híbridos del Instituto Stanford de Investigación de Política Económica 2024 (0000 GMT). -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en un panel antes de la Conferencia FMI-BOJ: "La diversidad de género en el lugar de trabajo como clave del crecimiento económico" (0630 GMT). -Goldman Sachs da a conocer sus resultados del primer trimestre.

BRASIL -El Banco Central de Brasil entrega el índice de actividad económica correspondiente a febrero.

COLOMBIA -La agencia de estadística del Gobierno publica datos de la producción industrial de febrero y las ventas al por menor. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- El Banco Central Europeo podría recortar las tasas de interés más de tres veces este año y las reducciones no deberían frenarse aunque la Reserva Federal de Estados Unidos retrase sus propios recortes, afirmó el responsable lituano de política económica, Gediminas Simkus. Simkus, que realizó algunos de los comentarios de corte más expansionista desde la reunión de política monetaria del BCE del jueves, dijo también que el banco podría bajar su tasa de depósito del 4% tanto en junio como en julio. IRÁN ISRAEL- La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) informó de que sigue recomendando precaución en los espacios aéreos de Irán e Israel y alrededor de 100 millas náuticas en torno a Israel, aunque en ningún momento haya habido riesgos para la aviación civil.La AESA dijo en un aviso enviado por correo electrónico que sigue de cerca la situación en Oriente Próximo y su impacto en la aviación civil.

RUSIA CHINA- La Compañía Rusa del Cobre (RCC) y varias empresas chinas han evitado impuestos y eludido el impacto de las sanciones occidentales mediante el comercio de alambrón de cobre nuevo disfrazado de chatarra, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto. El alambrón de cobre era triturado en la remota región uigur de Xinjiang por un intermediario para hacerlo difícil de distinguir de la chatarra, dijeron las fuentes, lo que permitía tanto a los exportadores como a los importadores beneficiarse de las diferencias en los aranceles aplicados a la chatarra y al metal nuevo, dijeron las fuentes.

ALEMANIA CHINA- El canciller alemán, Olaf Scholz, insistió en su defensa de un mercado europeo abierto y justo para los automóviles chinos, pero criticó el "dumping", la sobreproducción y las infracciones de la propiedad intelectual en su discurso ante un grupo de estudiantes en Shanghái. El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

KAZAJISTÁN- Kazajistán tiene previsto transportar 120.000 toneladas métricas de crudo a Alemania este mes, según informó el operador de oleoductos kazajo KazTransOil. En el primer trimestre, Kazajistán transportó 300.000 toneladas de petróleo a Alemania a través del oleoducto Druzhba, según informó en un comunicado.

Lo que hay que saber del fin de semana

IRÁN ISRAEL- Irán advirtió el domingo a Israel y a Estados Unidos de una "respuesta mucho mayor" si hay alguna represalia por su ataque masivo con drones y misiles contra territorio israelí durante la noche, mientras Israel afirmó que "la campaña aún no ha terminado". La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Oriente Medio y arrastre de Estados Unidos ha puesto en alerta a la región. Washington dice que no busca un conflicto con Irán, pero que no dudará en proteger a sus fuerzas y a Israel. EEUU FED- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las continuas lecturas elevadas del índice de precios al consumidor son preocupantes, pero sigue centrado en cómo se comporta el índice de precios al consumo personal, que es el objetivo de la Fed. "Hemos tenido múltiples lecturas de inflación que fueron más altas de lo que queríamos" para el IPC, dijo Goolsbee en Fox Business, pero el PCE "es la mejor medida... Si empezamos a tener mejores lecturas que nos muestren ese arco de inflación bajando... eso nos hará sentir mucho mejor sobre dónde estamos... Si el PCE se está reinflando estabilizaremos los precios". EEUU RUSIA- Estados Unidos prohibió a las bolsas de comercio de metales aceptar aluminio, cobre y níquel nuevos producidos por Rusia y prohibió la importación de los metales a Estados Unidos. La medida del Departamento del Tesoro, destinada a interrumpir los ingresos rusos procedentes de la exportación de metales, se da mientras Washington sigue castigando a Moscú por su invasión a Ucrania, que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos y reducido ciudades a escombros. BRASIL META FISCAL- El Gobierno de Brasil está preparando una nueva meta fiscal para el próximo año, con el objetivo de lograr un superávit primario equivalente al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo del asunto. Hablando bajo condición de anonimato porque las discusiones son privadas, las fuentes aseguraron que no había una decisión final, pero que el Gobierno pretendía relajar el objetivo del superávit de 2025 del 0,5% del PIB que había sugerido el año pasado. FMI COSTA RICA- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un desembolso de 510 millones de dólares para Costa Rica, a través de dos programas, según lo aprobado por una misión técnica del organismo que estuvo en el país para revisar sus metas fiscales. El Fondo dijo en un comunicado que prevé un crecimiento de la economía costarricense del 4% en 2024 y que la inflación en la nación centroamericana alcance, para finales del año, el límite inferior del rango meta del banco central, de entre 2% y 4%, tras cerrar 2023 con deflación. ARGENTINA INFLACIÓN- La tasa de inflación bajó en marzo en Argentina tras el feroz ajuste fiscal impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei, que golpeó con fuerza el consumo, pero los ciudadanos aseguran que no perciben una caída marcada en los precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 11% en marzo, frente al 13,2% del mes previo y al 12% previsto por la mediana de un sondeo de Reuters, en medio de una prolongada crisis financiera. En los últimos 12 meses, la inflación acumuló un 287,9%. PERÚ PENSIONES- Una controvertida medida que permite un nuevo retiro de fondos de pensiones en Perú no tendría un mayor impacto en la inflación, ya que ese dinero no sería destinado al consumo sino al ahorro o la inversión, dijo un funcionario del Banco Central. "La mayor parte de la población que retiraría esos fondos son los de mayores ingresos entonces se estima que una parte muy pequeña de esto vaya a consumo (...) la mayor parte de esos recursos iría sobre todo a ahorro o al pago de deudas por lo que no tendría un mayor impacto en la inflación", dijo Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del banco central. BRASIL CARNE- JBS, el mayor productor de carne del mundo, invertirá 150 millones de reales (29,2 millones de dólares) para duplicar la capacidad de procesamiento en su planta de carne vacuna Campo Grande II a 4.400 cabezas de ganado por día, señaló en un comunicado. El anuncio, que se produce después de que la planta recibiera en marzo luz verde para exportar a China, se hizo durante una visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la unidad, ubicada en el estado de Mato Grosso do Sul. BBVA COLOMBIA- La unidad en Colombia del banco español BBVA realizará una emisión de acciones en el mercado local para levantar el equivalente a 220 millones de euros, que utilizará para el crecimiento de su operación en el país sudamericano, informó el viernes la entidad. La emisión se realizará a través de una oferta pública y los detalles se darán a conocer en el momento en que se anuncie la fecha. (REUTERS NS)