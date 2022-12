LeBron: Prensa dispar entre Kyrie Irving y Jerry Jones

Los ángeles (ap) — lebron james tiene muchas preguntas sobre la disparidad que percibe en la forma en que la prensa ha cubierto la aparición de una vieja foto de jerry jones y la controversia reciente en torno de kyrie irving.

La imagen de Jones, tomada por un fotógrafo de The Associated Press en 1957, muestra al actual multimillonario de pie junto a un grupo de estudiantes blancos en la escuela secundaria de North Little Rock, Arkansas.

El grupo impedía el paso de seis estudiantes negros que intentaban romper con la segregación en la escuela. Reportes noticiosos señalan que, momentos después de que la foto fue tomada, los estudiantes fueron empujados escaleras abajo.

El mes pasado, la foto acompañó una nota del Washington Post acerca del legado de Jones como dueño de los Cowboys de Dallas. Se mencionaba que el equipo jamás ha tenido a un entrenador negro.

James ha hablado con frecuencia acerca de los Cowboys. Fue aficionado del equipo por años, antes de decir en octubre mediante Instagram Live que ése equipo no era ya su favorito.

El miércoles James consideró interesante que no le hicieran preguntas sobre la foto de Jones.

“Cuando vi hablar a Kyrie, él dijo: ‘Sé quién soy, pero quiero mantener la misma energía cuando hablamos de mi gente y de las cosas por las que he pasado’. Y esa foto de Jerry Jones es uno de esos momentos por los que nosotros, la gente negra, hemos pasado en Estados Unidos", dijo James.

“Y creo que como deportista negro, alguien con poder y con una plataforma, cuando hacemos algo malo o algo con lo que no está de acuerdo la gente, veo eso en cada tabloide y en cada cobertura noticiosa... Pero me parece que con toda la situación de Jerry Jones... todo se entierra”.

Irving fue suspendido, a la postre por ocho partidos por los Nets de Brooklyn, esta temporada. El base, excompañero de James en los Cavaliers de Cleveland tuiteó un enlace a un documental con contenido antisemita.

AP