Líder de una banda haitiana amenaza en un video con matar a misioneros secuestrados

Por Gessika Thomas y Brian Ellsworth

Puerto príncipe, 21 oct (reuters) - un haitiano que afirmó representar a una banda que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses dijo en un video publicado en youtube el jueves que está dispuesto a matar a "estos estadounidenses" si no obtiene lo que necesita.

El orador del video, vestido con un traje morado, es identificable como el hombre conocido en Haití por el alias Lamo Sanjou, el líder de la banda 400 Mawozo.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente la veracidad del vídeo o cuándo se realizó. Muestra al hombre hablando en la calle y rodeado de otros sujetos no identificados. Los misioneros no estuvieron presentes.

"Si no consigo lo que necesito (...) prefiero matar a todos estos estadounidenses, y les descargaré un arma grande en la cabeza", dijo el hombre.

Un portavoz de la policía haitiana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Los 400 Mawozo comenzaron como ladrones de poca monta y se convirtieron en una de las pandillas más temidas de Haití al controlar una zona rural al este de la capital, Puerto Príncipe, según expertos en seguridad.

El ministro de Justicia, Liszt Quitel, dijo a Reuters esta semana que los secuestradores buscaban 17 millones de dólares por la liberación de los misioneros, que fueron secuestrados en un viaje organizado por Christian Aid Ministries, con sede en Ohio.

El rapto ha centrado la atención mundial en el problema de los secuestros en Haití, que han empeorado en medio de las crisis económica y política en la nación caribeña.

El medio de comunicación local Le Nouvelliste informó el jueves que el jefe de policía de Haití, Leon Charles, renunció, citando comentarios del primer ministro Ariel Henry. (Reporte de Gessika Thomas y Brian Ellsworth. Editado en español por Rodrigo Charme)