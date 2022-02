Lista completa de ganadores de la 36 edición de los Premios Goya

12-02-2022 Chile.- Lista completa de ganadores de la 36 edici贸n de los Premios Goya. Estos son los ganadores de la 36 edici贸n de los Premios Goya: - Mejor Pel铆cula: 'El buen patr贸n' de Fernando Le贸n de Aranoa - Mejor Direcci贸n: Fernando Le贸n de Aranoa, por 'El buen patr贸n' - Mejor Actriz Protagonista: Blanca Portillo, por 'Maixabel' - Mejor Actor Protagonista: Javier Bardem por 'El buen patr贸n' - Mejor Pel铆cula de Animaci贸n: 'Valentina', de Chelo Loureiro - Mejor Pel铆cula Documental: 'Quien lo impide', de Jon谩s Trueba - Mejor Guion Original: Fernando Le贸n de Aranoa, por 'El buen patr贸n' - Mejor Guion Adaptado: Daniel Monz贸n y Jorge Guerricaechevarr铆a, por 'Las leyes de la frontera' - Mejor Pel铆cula Iberoamericana: 'La Cordillera de los Sue帽os', de Patricio Guzm谩n (Chile) - Mejor Pel铆cula Europea: 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg (Dinamarca) - Mejores Efectos Especiales: Pau Costa y Laura Pedro, por 'Way Down' - Mejor Montaje: Vanessa Marimbert, con 'El buen patr贸n' - Mejor Direcci贸n de Fotograf铆a: Kiko de la Rica, por 'Mediterr谩neo' - Mejor Actor de Reparto: Urko Olazabal, por 'Maixabel' - Mejor Actriz de Reparto: Nora Navas, por 'Libertad' - Mejor Direcci贸n Novel: Clara Roquet, por 'Libertad' - Mejor Canci贸n Original: 'Te espera el mar' de Mar铆a Jos茅 Llergo, por 'Mediterr谩neo' - Mejor M煤sica Original: Zeltia Montes, por 'El buen patr贸n' - Mejor Cortometraje de Animaci贸n: 'The Monkey', de Lorenzo Degl' Innocenti y Xos茅 Zapata - Mejor Cortometraje Documental: 'Mama', de Pablo de la Chica - Mejor Cortometraje de Ficci贸n: 'T贸tem loba', de Ver贸nica Echegui - Mejor Actor Revelaci贸n: Chechu Salgado, por 'Las leyes de la frontera'. CULTURA ESPA脩A EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS