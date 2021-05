Lluís Cortés: "Es otra final muy diferente a la de Budapest"

El entrenador del Barça, Lluís Cortés, apuntó que el cuadro azulgrana llega con "buenas sensaciones" y mejor preparado para la final de la Liga de Campeones, este domingo contra un Chelsea con mucho peligro sin necesidad de mandar con el balón.

"Las sensaciones son buenas, estamos a punto de jugar un partido histórico, estamos entusiasmadas, con ambición y confianza. El partido es muy diferente al de Budapest 2019 y las sensaciones son diferentes", afirmó en rueda de prensa.

El preparador azulgrana ve a un Barça mucho más protagonista en el Gamla Ullevi de Gotemburgo de lo que fue en la capital húngara en la derrota (4-1) ante el Lyon. "Aquel día tuvimos demasiado respeto y miedo por nuestro rival pero ahora tenemos confianza", dijo.

"Esperamos a un Chelsea parecido a como ha sido toda la temporada. Ellas no van a cambiar, no necesitan mucha posesión, son buenas en defensa y no necesitan tener el balón para ganar el partido, lo han hecho en esta Champions", añadió.

Cortés explicó que el Barça buscará ser fiel a su juego para tener opciones de levantar la primera Champions. "Estamos preparados para encontrar espacios contra un bloque más defensivo y sabemos sus puntos débiles si logramos ponerlas bajo presión", terminó.

Europa Press