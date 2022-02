“Lo espectacular y lo cotidiano” en exposición con el anuncio de los ganadores del concurso mundial de fotografía de GCCA

Londres--(business wire)--feb. 4, 2022--

La Asociación Mundial de Productores de Cemento y Hormigón (GCCA) dio a conocer hoy a los ganadores de su concurso mundial de fotografía "El hormigón en la vida 2021", que reconoce la belleza, la importancia y la sostenibilidad en el mundo actual del hormigón, el material fabricado por el hombre más ampliamente utilizado. Las fotos candidatas fueron juzgadas por un panel compuesto por un arquitecto ejecutivo de una firma de renombre mundial, un director creativo y el editor de una prestigiosa revista de arquitectura.

Se presentaron más de 13.500 fotos de todo el planeta, sacadas tanto por fotógrafos profesionales como por aficionados de todo el mundo a través de las redes sociales y por correo electrónico. Agung Lawerissa fue nombrado ganador general por su atractiva fotografía de unos niños jugando al fútbol en la orilla frente al icónico puente Merah Putih, que conecta la península de Leihitu y la península de Lei Timur en Indonesia.

Los concursantes tenían la tarea de captar el significado del hormigón para las personas de todo el mundo en cuatro categorías: hormigón urbano, infraestructura de hormigón, hormigón en la vida cotidiana y hormigón sostenible. Las fotos iban desde escenas urbanas hasta parques infantiles, desde arquitectura hermosa hasta redes de transporte esenciales y desde las maravillas modernas que se pueden ver a simple vista hasta la infraestructura oculta que suele quedar oculta.

La categoría de hormigón sostenible se creó especialmente para la competencia de 2021 con el fin de demostrar cómo se utiliza el hormigón para apuntalar la sostenibilidad de las comunidades en todo el mundo. El concurso para homenajear el concreto coincidió con el lanzamiento por parte de la GCCA de un compromiso de la industria internacional por parte de la GCCA y la hoja de ruta para lograr un hormigón sin emisiones netas para 2050.

Los ganadores de la categoría "Sustentabilidad" fueron Hakan Çöplü en la categoría de aficionados, por su atractivo retrato de un hombre que cruza a duras penas una defensa marítima en Turquía y Rahmad Himawan en la categoría profesional, con su impactante fotografía de campos de arroz en una zona agrícola de Indonesia con un pequeño camino de cemento, gracias al cual pueden realizarse las actividades agrícolas esenciales para facilitar la prosperidad de la comunidad.

El concurso se llevó a cabo de agosto a noviembre de 2021. El ganador general se lleva el primer premio de u$s 10.000 y cada uno de los ganadores de la categoría recibe u$s 2500. Los jueces de la competencia fueron:

- Isabel Allen, editora de Architecture Today

- John Fairley, fotógrafo y director creativo de Curious Productions

- Gian Luca Barone, socio ejecutivo de Zaha Hadid Architects

- Thomas Guillot, ejecutivo en jefe de GCCA

Al respecto, Isabel Allen, editora de Architecture Journal, comentó: “Me pareció maravilloso ver fotografías de tan alta calidad de todo el mundo. El entorno construido (hogares, oficinas, escuelas, carreteras y otras infraestructuras vitales) es fundamental para asegurar la calidad de la existencia humana y en particular, me llamaron la atención esas imágenes que mostraban la forma en que el entorno construido puede darle un elemento de poesía a los rituales de la vida cotidiana”.

Por su parte, el gerente general de GCCA, Thomas Guillot, señaló: “Los ganadores del concurso han demostrado con gran belleza y elegancia lo cerca que vivimos del hormigón e interactuamos con este material. Algunas de las fotos son realmente espectaculares y otras ponen el foco más en lo cotidiano y en cómo el hormigón facilita nuestra vida en todo el planeta.

“El hormigón cumplirá una función primordial para lograr un futuro sostenible, y por eso estamos encantados de que el concurso haya logrado captar la imaginación desde casi todos los rincones del mundo. Les agradecemos a todos los que participaron y felicitamos a nuestros merecidos ganadores”.

Agung Lewarissa, ganador general del concurso El hormigón en la vida, explicó: “Saqué la foto en la ciudad de Ambon, Indonesia. Quería captar este momento porque había un grupo de niños jugando al fútbol en la arena durante la marea baja, con el puente Merah Putih como telón de fondo. El puente se construyó para acortar los tiempos de traslado entre el aeropuerto de Patimura en la península de Lei Hitu, Maluku central en el norte y el centro de la ciudad de Ambon en la península de Lei Este en el sur. Para mí es un gran honor haber ganado el concurso El hormigón en la vida 2021 y contarle al mundo lo que hace el hormigón para unir a las comunidades en mi país”.

Acerca de gcca:

Lanzada en enero de 2018, la Asociación Mundial de Productores de Cemento y Hormigón (GCCA) se dedica a desarrollar y reforzar la contribución del sector a la construcción sostenible. La GCCA pretende fomentar la innovación en toda la cadena de valor de la construcción en colaboración con las asociaciones del sector, así como con arquitectos, ingenieros e innovadores. De este modo, la asociación demuestra cómo las soluciones de hormigón pueden responder a los desafíos globales de la construcción y a los objetivos de desarrollo sostenible, al tiempo que muestra un liderazgo industrial responsable en la fabricación y el uso del cemento y el hormigón. La GCCA tiene su sede en Londres, Inglaterra. Complementa y respalda la labor realizada por las asociaciones a nivel nacional y regional.

