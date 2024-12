Lo que debe saberse sobre el asesinato del CEO de UnitedHealthcare en NY

El agresor enmascarado que asesinó al líder de una de las mayores compañías de seguros de salud de Estados Unidos frente a las cámaras de vigilancia en Manhattan seguía libre el jueves, eludiendo el cerco policial establecido por el mayor departamento de policía del país.

El CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 años, murió en la agresión registrada al amanecer del miércoles. Thompson se dirigía a la conferencia anual de inversores de la compañía en un Hilton en Midtown, a pocas cuadras de atracciones turísticas como el Radio City Music Hall y el Museo de Arte Moderno.

El jueves, un agente de la ley dijo que el agresor había utilizado munición con las palabras “negar, defender y deponer" escritas en ella. El agente no estaba autorizado para discutir públicamente detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las palabras en la munición podrían haber sido una referencia a estrategias que las compañías de seguros utilizan para intentar evitar pagar reclamaciones.

¿Qué sucedió?

La policía indicó que Thompson se dirigía a la conferencia anual de inversores de la compañía en el Hilton New York Midtown alrededor de las 6:45 de la mañana cuando una persona se acercó por detrás y le disparó.

Thompson estaba solo y no tenía guardaespaldas, de acuerdo con la policía.

Los agentes encontraron a Thompson en el suelo con heridas en la espalda y la pantorrilla derecha, según Joseph Kenny, el jefe de detectives del NYPD. El CEO fue declarado muerto en un hospital cercano a las 7:12 de la mañana.

¿Qué se sabe sobre el agresor?

Kenny dijo que el asesino llevaba una máscara facial negra, zapatillas blancas y negras, y una mochila gris distintiva.

Llegó frente al hotel unos cinco minutos antes que Thompson, luego esperó e ignoró a otros peatones antes de acercarse a Thompson por detrás.

Después que el agresor comenzó a disparar, su pistola de 9 mm se atascó, pero la arregló rápidamente y continuó disparando, explicó Kenny, otra señal del profesionalismo del tirador.

“Al ver el video, parece que es competente en el uso de armas de fuego, ya que pudo solucionar los fallos bastante rápido”, dijo Kenny.

El tirador corrió hacia un callejón cerca del hotel y luego se montó a una bicicleta eléctrica para dirigirse a Central Park.

Inicialmente, la policía declaró que el agresor había entrado en Central Park en una bicicleta del programa de bicicletas compartidas de la ciudad, CitiBike. Pero un portavoz del operador del programa, Lyft, dijo que funcionarios policiales informaron a la compañía esa tarde que la bicicleta no era de la flota de CitiBike.

Kenny dijo que la policía encontró un teléfono celular en el callejón, pero no estaba claro si pertenecía al tirador.

¿Qué se sabe sobre la búsqueda?

Hasta el jueves por la mañana, la policía todavía estaba buscando al responsable.

Publicaron nuevas fotos de una persona que dijeron que es buscada para ser interrogada en conexión con el tiroteo. Las imágenes coinciden con el vestíbulo del hostal HI New York City en el Upper West Side de Manhattan, incluyendo su suelo de cuadros blancos y negros y un banco distintivo en forma de semicírculo.

Un empleado del albergue dijo que la policía había visitado pero se negó a proporcionar más información. Danielle Brumfitt, una portavoz del alojamiento, dijo en un comunicado por correo electrónico que están cooperando con el NYPD pero no pueden comentar debido a que la investigación sigue en curso.

La búsqueda llevó a los agentes a al menos dos albergues en ese vecindario, basándose en una pista de que el sospechoso podría haberse alojado en uno de ellos, según un segundo agente de la ley informado sobre la investigación, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir la búsqueda en curso.

Un empleado del albergue Kama Central Park confirmó a la AP que dos detectives llegaron a las 7:00 de la mañana y preguntaron al personal si reconocían al hombre en una foto del tirador. Los trabajadores no lo reconocieron, según el empleado.

Según el agente que habló con la AP sobre el mensaje en la munición, los investigadores están realizando análisis de ADN y huellas dactilares en objetos encontrados cerca del tiroteo, incluyendo una botella de agua, que creen que el sospechoso pudo haber tirado. Además, investigan si el sospechoso había pre-posicionado una bicicleta como parte de un plan de escape.

¿Quién era Brian Thompson?

Thompson era el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la división de seguros de la empresa matriz UnitedHealth Group Inc.

Había trabajado en la compañía con sede en Minnetonka, Minnesota, durante dos décadas y lideró su división de seguros desde 2021. Era uno de los ejecutivos mejor pagados de la compañía, con un paquete de compensación anual de 10,2 millones de dólares.

Thompson mantenía un perfil bajo, con el CEO de UnitedHealth Group Inc., Andrew Witty, asumiendo un papel más público que incluía testificar ante el Congreso.

Thompson comenzó su carrera como contador público certificado y se graduó de la Universidad de Iowa. Vivía en el suburbio de Maple Grove en Minneapolis y era un hombre casado de dos hijos en la escuela secundaria.

Su esposa, Paulette Thompson, dijo a NBC News que su esposo mencionó que algunas personas lo habían estado amenazando. No tenía detalles, pero sugirió que podrían haber involucrado problemas con la cobertura de seguros.

El jefe de policía de Maple Grove, Eric Werner, dijo que su departamento no había recibido ningún informe de amenazas contra el ejecutivo.

