LO ÚLTIMO: Rusia niega intenciones de usar armas nucleares

Los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania:

___

MOSCÚ — Rusia no tiene intenciones de usar armas nucleares tácticas en Ucrania, dijo un vocero de la cancillería el viernes. En la víspera, el principal diplomático de Moscú en Estados Unidos fustigó a funcionarios occidentales por sus acusaciones “infundadas”.

“Rusia acata con firmeza el principio de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y no se la debe lanzar”, dijo Alexey Zaitsev. Añadió que la doctrina nuclear rusa no prevé escenarios de posibles ataques que correspondan a los objetivos militares de Moscú en Ucrania.

No obstante, Zaitsev añadió que “que se puede prever cualquier clase de provocación” de parte de Ucrania y occidente, y que Rusia debe “estar preparada para cualquier suceso en el espacio mediático y directamente en el terreno”.

Por su parte, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, fustigó en declaraciones a la revista Newsweek “una ráfaga de tergiversación de las declaraciones de funcionarios rusos sobre la política nuclear de nuestro país”. Acusó al secretario de Defensa y al Estado Mayor Conjunto de atribuir falsamente a Moscú la escalada de las tensiones nucleares, calificó sus denuncias de “infundadas” y “parte de una campaña de propaganda contra Rusia en respuesta a las medidas tomadas para neutralizar las amenazas a nuestra seguridad nacional emanadas de territorio ucraniano”.

También acusó al bloque occidental de manejar de manera “irresponsable” la situación en Ucrania, insinuando que la retórica de la OTAN y su apoyo a Kiev ayudaban a acrecentar las tensiones nucleares.

“La actual generación de políticos de la OTAN evidentemente no toma en serio la amenaza nuclear”, dijo Antonov a Newsweek.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, y el presidente del parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, aseguraron esta semana que Moscú no sería el primero en usar armas nucleares.

___

GINEBRA — La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) dice tener “pruebas anecdóticas” de que las fuerzas rusas roban trigo de Ucrania, cuando los puertos del país casi no pueden exportar desde la invasión rusa.

Josef Schmidhuber, subdirector de la división de mercados y comercio de la FAO, dijo en conferencia de prensa en Ginebra que unas 700.000 toneladas de trigo había “desaparecido” de Ucrania. Advirtió que no había “estadísticas” del posible robo.

“Existen pruebas anecdóticas de que las tropas rusas han destruido instalaciones de almacenamiento y están saqueando el trigo disponible”, dijo. “También roban equipos agrarios”.

Dijo que son “bastante creíbles” los videos publicados en redes sociales que sugieren que Rusia “está sacando grandes cantidades de trigo del país en camiones”.

Schmidhuber dijo que “por lo que sé”, no está saliendo trigo de los puertos ucranianos.

“Lo que vemos en este momento en Ucrania es una situación casi grotesca: hay casi 25 millones de toneladas de trigo que se podrían exportar, pero no pueden salir del país debido a la falta de infraestructura y el bloqueo de los puertos”, dijo.

___

BUDAPEST, Hungría - Un embargo de la Unión Europea al petróleo ruso equivaldría a lanzar una “bomba atómica” sobre la economía de Hungría, y por ello no debería aprobarse, señala su primer ministro, el nacionalista Viktor Orban.

En declaraciones a la emisora de radio estatal el viernes, Orban reiteró los comunicados previos de los funcionarios húngaros que señalaban que el país no respaldará la nueva propuesta de sanciones comunitarias contra Moscú si prohibición las exportaciones de crudo ruso.

El líder húngaro señaló que aunque su gobierno está dispuesto a negociar cualquier propuesta de Bruselas que sirva a los intereses de su nación, pero apuntó que su geografía y la infraestructura energética existente hacen inviable el rechazo al petróleo que llega de Rusia.

“No podemos aceptar una propuesta que ignore esta circunstancia porque, en su forma actual, equivale a lanzar una bomba atómica sobre la economía húngara”, manifestó Orban.

Budapest se opone firmemente a la propuesta de la UE de incluir las exportaciones energéticas rusas en una nueva ronda de sanciones porque el 85% del gas húngaro y más del 60% de su petróleo proceden de Rusia.

Según Orban, convertir las refinerías y los oleoductos del país para poder procesar el crudo de otras fuentes llevaría cinco años y requeriría una enorme inversión.

___

BERLÍN — La ministra de Defensa de Alemania confirma el envío de Ucrania de siete potentes obuses autopropulsados para contribuir a su defensa contra la invasión rusa.

Christine Lambrecht dijo el viernes que el país formará a los soldados ucranianos en el manejo de los Panzerhaubitze 2000, que pueden disparar munición de precisión a hasta 40 kilómetros (25 miles) de distancia.

En las últimas semanas, Alemania ha reforzado en envío de materiales a Ucrania luego de las críticas generalizadas a las reticencias iniciales del gobierno.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — El ejército británico cree que Rusia quiere tomar la ciudad portuaria de Mariúpol y su vasta siderurgia antes del lunes, cuando conmemora el Día de la Victoria,

Durante semanas, el complejo metalúrgico de Azovstal ha sido escenario de combates. Cuenta con una amplia red de refugios antibombas subterráneos que protegen a combatientes y civiles de los ataques rusos, aunque en repetidas ocasiones ha sido alcanzado por bombas de gran potencia.

“El renovado esfuerzo de Rusia por asegurar Azovstal y completar la toma de Mariúpol está probablemente relacionado con las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo y con el deseo de (el presidente Vladimir) Putin de tener un éxito simbólico en Ucrania", afirmó el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña el viernes en su reporte diario de la guerra.

“Este esfuerzo ha tenido un costo personal, de equipamiento y municiones para Rusia. Mientras continúe la resistencia ucraniana en Azovstal, las pérdidas rusas seguirán aumentando y frustrando sus planes operativos en el sur del Donbás", agregó el informe publicado en Twitter.

El Día de la Victoria conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Cada vez más indicios apuntan a que Ucrania podría intentar ampliar su operativo para recuperar más territorios en manos rusas a las afueras de Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

El jefe de la Defensa ucraniana, el general Valerii Zaluzhnyi, apuntó el jueves que podría lanzarse una contraofensiva para alejar a las tropas del Kremlin de Járkiv e Izyum, que ha sido un punto clave para el control ruso de la zona.

En los últimos días, Ucrania ha hecho retroceder a Rusia a unos 40 kilómetros (25 millas) al este de Járkiv, que se ha visto golpeada por los incesantes ataques rusos.

Alejar más a las tropas rusas podría evitar que la ciudad sufra más ataques de artillería, además de obligar a Moscú a desviar a soldados desde las líneas del frente para mantener sus conquistas territoriales en esa zona.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — El ejército ucraniano dice que el operativo ruso para tomar una planta metalúrgica de Mariúpol sigue en marcha.

“El bloqueo de las unidades de las fuerzas de defensa en la zona de Azovstal continúa”, señaló el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado el viernes.

“En algunas zonas, con el apoyo de la aviación, se reanudaron las operaciones de asalto para tomar el control de la planta", agregó.

En otras partes del país, las fuerzas rusas estaban efectuando vuelos de vigilancia territorial, explicó el ejército ucraniano. En Donetsk y Luhansk, dos de las zonas más golpeadas, el Estado Mayor dijo que se frenaron 11 ataques enemigos y se destruyeron tanques y vehículos blindados. Moscú no reconoció esas pérdidas de inmediato.