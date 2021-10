Los oligosacáridos de la leche animal pueden proteger el microbioma de las mascotas durante el tratamiento con antibióticos

EPALINGES, Suiza--(BUSINESS WIRE)--oct. 6, 2021--

Un ensayo ha descubierto que los oligosacáridos de leche animal (AMO en sus siglas en inglés) fabricados por los expertos suizos en biotecnología Gnubiotics Sciences pueden ayudar a prevenir los efectos de los antibióticos en el microbioma intestinal.

El estado del microbioma es esencial para la salud y el bienestar de todos los mamíferos, pero el uso de antibióticos puede dañar su delicado equilibrio. Esto puede tener graves efectos en la salud de los animales: estudios recientes han descubierto que la alteración del microbioma causada por los antibióticos puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en los seres humanos.

Además, también existe el problema real de la resistencia a los antibióticos causada por el uso excesivo para el tratamiento rutinario y preventivo. Dado que el número de mascotas ha aumentado exponencialmente durante la pandemia en curso -hoy en día, más de 85 millones de hogares en Europa tienen al menos una-, la resistencia a los antibióticos es una preocupación en aumento.

Sin embargo, podría haber una ayuda a la vista para los animales y sus propietarios. Los datos principales de un estudio reciente realizado en la División de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad A&M de Texas, muestran que los AMO fabricados por Gnubiotics ayudaron a proteger el microbioma de los perros de los efectos negativos del antibiótico metronidazol. El estudio de 12 beagles descubrió que el microbioma de los perros tratados con el A.M.O. GNU-100 de Gnubiotics recuperó rápidamente las bacterias intestinales, como Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides y Prevotella.

Además, importantes grupos de bacterias esenciales para un bioma intestinal sano, como Bacteroides spp. y Prevotella spp., quedaron protegidos de los efectos de los antibióticos en los perros tratados con los AMO. Es más, el estudio muestra que el microbioma de los perros a los que se administró GNU-100 recuperó pronto la diversidad completa necesaria para una buena salud intestinal. Sin embargo, el microbioma de los perros del estudio a los que no se les administró el AMO GNU-100 nunca recuperó su plena diversidad -y, por tanto, su plena salud- durante las 16 semanas que duró el estudio.

Jan Suchodolski, destacado veterinario y experto en microbioma, doctor en medicina veterinaria y profesor de medicina interna de pequeños animales en Texas A&M, ha declarado: "El microbioma intestinal es importante para el estado de salud y enfermedad de perros y gatos. Los datos de este estudio aportan pruebas sólidas no sólo sobre el impacto negativo de los antibióticos en el microbioma intestinal, sino también de que las soluciones basadas en datos, como GNU-100, permiten una recuperación y un restablecimiento más rápidos de comensales clave como los Bacteroides."

Yemi Adesokan, CEO y director científico de Gnubiotics, ha comentado: "Estamos entusiasmados y somos modestos con estos datos, los primeros de su clase, y por la ciencia subyacente que demuestra aún más el efecto protector y restaurador de nuestro AMO GNU-100 en los microbiomas intestinales alterados por los antibióticos. Seguiremos invirtiendo en ensayos clínicos para comprender otros efectos beneficiosos de GNU-100 en la salud y la enfermedad del microbioma de las mascotas".

Acerca de gnubiotics

Gnubiotics Sciences es una empresa suiza de biotecnología con una creciente cartera de candidatos dirigidos al microbioma, diseñados tanto para animales como para humanos. Además de su cartera de productos, Gnubiotics también ha desarrollado REVELAbiome™, una tecnología propia de secuenciación de altísima resolución que permite detectar y cuantificar la taxonomía bacteriana hasta el nivel de la cepa. Para obtener más información, visite www.gnubiotics.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gnubiotics/.

