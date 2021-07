Luis Enrique: "La selección ha estado sobresaliente pasara lo que pasara en los penaltis"

El seleccionador espa帽ol, Luis Enrique Mart铆nez, calific贸 de "sobresaliente" a sus jugadores tras conseguir el billete para las semifinales de la Eurocopa 2020 y asegur贸 que "pasara lo que pasara en los penaltis" el equipo ya hab铆a estado a la altura.

"Siempre dije que 茅ramos una de las ocho candidatas al t铆tulo de la Eurocopa (...) ahora ya estamos entre los cuatro mejores y esto nos llena de orgullo. No me conformo con semifinales, ser铆a rid铆culo que cualquiera de los cuatro semifinalistas no quisieran dar ese pasito m谩s para llegar a la final", indic贸 Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al triunfo en la tanda de penaltis ante Suiza (1-1 y 1-3).

"La tanda la viv铆 muy tranquilo porque no depend铆an de m铆, s贸lo de las decisiones de los jugadores. Ten铆amos mucha confianza en Unai Sim贸n y en todos ellos. Al final esper茅 a que fuese lo que tuviera que ser. No pasaba nada", dijo el asturiano.

"Al principio no planificas los penaltis, haces un equipo titular y ves que los jugadores que tienes en el campo pueden estar preparados; y luego con los cambios metimos a Rodri y Thiago para tener m谩s gente para poder tirar, pero al final hab铆a 7 u 8 jugadores que pod铆an tirar tranquilamente y les he dejado elegir a ellos. Hab铆a m谩s de cinco dispuestos a tirar y alguno se ha quedado sin poder hacerlo", desvel贸.

Adem谩s, Luis Enrique tambi茅n cont贸 lo que les dijo a sus jugadores en la charla previa a la tanda de penaltis. "Lo que he intentado transmitir es que daba igual lo que pasara en los penaltis porque seguir铆a siendo un equipo de sobresaliente, por su forma de jugar y por todo. Les ped铆 que se relajaran, que pensaran en lo que les hab铆a dicho el psic贸logo, Joaqu铆n Vald茅s, y que disfrutaran lo que pudieran disfrutar porque es un momento de m谩xima tensi贸n", a帽adi贸.

"Es verdad que la tanda no empez贸 de la mejor manera pero una vez m谩s estos jugadores le han dado la vuelta", dijo el t茅cnico espa帽ol, que no mostr贸 su preferencia por el rival de semifinales. "No tengo ninguna preferencia y aunque la tuviera no lo dir铆a, ser铆a un poco ingenuo hablar de preferencias. Conocemos a B茅lgica y a Italia y esperamos muy contentos y muy tranquilos a nuestro pr贸ximo rival".

En relaci贸n al choque contra los suizos, a los 120 minutos de juego, record贸 el "gran nivel" de su oponente. "El partido empez贸 de la mejora manera, dominamos, ellos se replegaron, y a ra铆z del gol siguieron haciendo lo mismo. Intentaron controlar nuestras v铆as de creaci贸n", analiz贸 Luis Enrique.

"Con 1-0 para nosotros se puso peligroso porque no generamos todos lo que pens谩bamos y el rival comenz贸 a hacer transiciones, sabemos que tiene un gran entrenador, y no dejaron de buscar los espacios. Luego con la expulsi贸n, el partido cambia completamente porque ah铆 ya dominamos totalmente al rival en la pr贸rroga", espet贸.

En este sentido, el seleccionador nacional espa帽ol afirm贸 que "once contra diez" ten铆an que haber sido capaces de marcar al menos un gol. "Hemos sido merecedores de no llegar a los penaltis. Sommer ha estado espectacular, hasta seis ocasiones claras tuvimos... y al final tuvo que ser en los penaltis, que para nada son una loter铆a. Influyen muchas cosas: la tensi贸n, la habilidad de los porteros, cosas que son imposibles de entrenar pero cuando caen de tu lado es muy bonito".

Por 煤ltimo, Luis Enrique subray贸 que todo el m茅rito de las paradas son de Unai Sim贸n. "驴Pensar en que ser铆a un h茅roe? Es lo que piensa cualquier entrenador de su portero. En el Athletic ha parado muchos penaltis, es un especialista y le dije que hiciera lo que sintiera. El m茅rito es todo suyo", finaliz贸.

Europa Press