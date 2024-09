Luis Enrique no convoca a Dembélé por incumplir "de manera grave" las obligaciones

El delantero del PSG Ousmane Dembélé no entró en la convocatoria para jugar el martes en Londres ante el Arsenal en la Champions por incumplir "de manera grave las obligaciones del equipo", explicó este lunes en rueda de prensa su técnico Luis Enrique.

"Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo significa para mí que no está preparado. En una semana tan importante y en un partido tan importante, que todos los jugadores estén a disposición... Si alguien no cumple con estas expectativas, no hay ningún problema, mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo, esa es la decisión", señaló Luis Enrique en rueda de prensa.

"Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles, tuve que tomar una decisión difícil pero que considero que es la mejor para el equipo sin ninguna duda. La volvería a hacer 100 veces más, la situación no es irrevocable o irreversible", continuó.

Preguntado por la ausencia del extremo de 27 años, considerado el líder de su ataque tras la salida este año de Kylian Mpbappé, Luis Enrique subrayó que no quiere hacer de este caso "un culebrón".

"No hay un conflicto entre nosotros, es totalmente falso. Hay un problema de compromiso del jugador hacia su equipo, pero no un problema entre el jugador y el entrenador", añadió el técnico.

Según una fuente del club, con esta sorprendente decisión Luis Enrique quiere enviar un mensaje a su vestuario dejando fuera en un partido de altos vuelos al jugador con el salario más alto de su efectivo.

Durante el triunfo 3-1 ante el Rennes el viernes, Luis Enrique se enfadó varias veces con Dembélé por optar por la jugada individual en varias acciones, en un duelo en el que dio una asistencia a Bradley Barcola.

