Luis Enrique: "Soy uno de los líderes, para lo bueno y lo malo"

El seleccionador espa√Īol, Luis Enrique Mart√≠nez, ha asegurado que a su equipo "no le falta liderazgo" y que √©l mismo es "uno de los l√≠deres", ya que tiene "experiencia m√°s que de sobra en grandes competiciones" a pesar de debutar en una Eurocopa como entrenador, y ha explicado que afrontan el primer partido de este lunes ante Suecia (21.00 horas) "con ilusi√≥n y esperanzados" de estar a un buen nivel.

"(A la selecci√≥n) No le falta liderazgo, hay 23 jugadores que van a tener que liderar. Por supuesto que soy uno de los l√≠deres; los entrenadores somos siempre l√≠deres, para lo bueno y para lo malo, si no lo es, mala se√Īal", declar√≥ en rueda de prensa.

Adem√°s, reconoci√≥ que es "muy diferente afrontar una competici√≥n de este tipo como jugador o como seleccionador". "Es bastante mas intenso como entrenador. Aunque sea mi primera Eurocopa como entrenador, tengo experiencia m√°s que de sobra en grandes competiciones", dijo. "Recuerdo la ilusi√≥n con la que fui a mi primer Mundial, cero preocupaciones como jugador. Es muy diferente, pero tengo el bagaje de la experiencia de la edad", a√Īadi√≥.

El preparador asturiano se mostró "convencido" de que el equipo dará la talla. "Si no se dieran esas circunstancias, sería el primero en reconocer que no hemos estado al nivel. Sigo pensando que todo lo que he dicho no es una pose. Lo importante es clasificarse. Sigo siendo optimista", aventuró.

En este sentido, considera que la baja de Sergio Busquets por coronavirus "no" ha cambiado su "plan". "Los entrenadores nos tenemos que adaptar continuamente a las circunstancias; no podemos contar con 'Busi', pero no hay ninguna excusa", advirti√≥. "El plan de partido va a ser igual: coger el bal√≥n y hacer lo nuestro. Debemos generar el mayor n√ļmero de ocasiones, intentar controlar el juego y las transiciones del rival, y cuando tengamos que defender presionar en campo contrario y recuperar lo m√°s cerca posible de su porter√≠a", prosigui√≥.

Sobre el cambio generacional en 'la Roja', record√≥ que "los a√Īos pasan para todos" y que "los jugadores no son eternos". "Cuando inicio el mandato de seleccionador en mi mente no estaba hacer una reestructuraci√≥n, sino ver qu√© jugadores casaban con la idea que a m√≠ me gustaba de f√ļtbol. Es evidente que con algunos jugadores j√≥venes uno piensa en hacer una inversi√≥n; hay muchos jugadores j√≥venes, pero hay tambi√©n veteranos. Es un buen mix", subray√≥.

Sobre el primer duelo ante Suecia, aseguró que es "importante" para "tomarle el pulso a la competición". "No es un partido fácil por el rival y las circunstancias. Hay muchas circunstancias que puede ser determinantes y vamos a intentar controlar las que estén en nuestra mano, con ilusión y esperanzados de estar a nuestro nivel", indicó.

Entre esas circunstancias incontrolables podr√≠a estar el calor. "Esperaba que hiciera m√°s calor, espero que a las 21.00 horas se pueda mantener un buen ritmo de competici√≥n. Puede ser un buen condicionante en este primer partido, pero hemos entrenado a esas horas en Madrid para estar lo m√°s adaptados posible", se√Īal√≥, y sabe que ante Eslovaquia en la √ļltima jornada (18.00 horas) podr√≠a ser peor. "En la √ļltima jornada no se puede cambiar el horario. Aunque a las 18.00 horas en Sevilla puede ser muy caluroso, la jornada tiene que jugarse a la misma hora", expuso.

Sobre el combinado sueco, reconoci√≥ que "no" saben "qu√© jugadores van a jugar arriba. "Suecia juega bastante directo. Conocemos bien a Isak de LaLiga, los jugadores de banda se meten por dentro... No s√© qu√© punta va a acompa√Īar a Isak. Son jugadores que van bien al espacio, fuertes, y vamos a intentar contrarrestarlo. Va a ser un partido intenso y dif√≠cil", explic√≥.

Luis Enrique comenz√≥ la rueda de prensa mandando un cari√Īoso mensaje al dan√©s Christian Eriksen. "Me gustar√≠a, en mi nombre y en el de toda la selecci√≥n, mandar un fuerte abrazo a Christian Eriksen, a su familia, a sus compa√Īeros y a la Federaci√≥n danesa. Le deseamos una pronta recuperaci√≥n despu√©s de las impactantes im√°genes de ayer. Esperamos verle pronto recuperado y en los terrenos de juego, que es su sitio natural", manifest√≥.

Europa Press