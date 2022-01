Luis Rubiales: "España tiene que abrirse al mundo, mostrar lo que tenemos"

El presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, defendi√≥ la celebraci√≥n de la Supercopa de Espa√Īa en Arabia Saud√≠ como fuente de ingresos y escaparte para el f√ļtbol nacional, al tiempo que conden√≥ el acecho a los √°rbitros y en especial el que sufri√≥ Medina Cantalejo, presidente del CTA.

"Creo que el f√ļtbol es un deporte, con aciertos y equivocaciones, pero hay l√≠neas que no se deben de pasar. Es importante mirar el f√ļtbol como lo que es. Los √°rbitros pueden ser criticados, pero una cosa es eso y otra utilizar medios oficiales o redes sociales oficiales de los clubes que en cierto modo tambi√©n alientan a que luego algunas personas hagan esas cosas", dijo este mi√©rcoles en el descanso del Bar√ßa-Madrid en el Estadio Internacional Rey Fahd.

En declaraciones a Movistar Plus, Rubiales conden√≥ las amenazas al presidente del Comit√© T√©cnico de √Ārbitros. "Medina Cantalejo tiene todo nuestro apoyo. No nos gusta estar hablando hasta altas horas de la madrugada con Polic√≠a y Guardia Civil. No nos gusta esto y tenemos que erradicarlo. Una cosa es la cr√≠tica y otra acusar a los √°rbitros de parciales o cosas a√ļn peor, o ataques en casa de un √°rbitro. Esto se tiene que acabar", apunt√≥.

Por otro lado, el presidente de la RFEF se refiri√≥ al debate un nuevo a√Īo por la disputa de la Supercopa, con el Cl√°sico como primera semifinal, lejos de Espa√Īa. "Es el primer Cl√°sico oficial en la historia fuera de Espa√Īa. Este formato era importante, los clubes nos lo ped√≠an y esto nos permite dedicar muchos ingresos para los clubes modestos", explic√≥.

"Respeto a todo el mundo, estamos haciendo mucho y bien. Es un torneo que va a seguir viniendo fuera, que genera muchos ingresos y que antes no interesaba. Por ejemplo, un club de Tercera que antes recib√≠a 7.000 euros ahora recibe m√°s de 50.000. Espa√Īa tiene que abrirse al mundo, mostrar lo que tenemos, estamos luchando por tener un Mundial en 2030 y esto nos ayuda", termin√≥.