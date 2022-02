Mary Kay Inc. vuelve a comprometerse a proteger nuestras costas en el Día Mundial de los Humedales de 2022

Dallas--(business wire)--feb. 2, 2022--

Los océanos proporcionan el 80 % del oxígeno que respiramos y proporcionan alimento e ingresos a más de tres mil millones de personas en todo el mundo. En el Día Mundial de los Humedales, Mary Kay Inc., líder mundial en sustentabilidad corporativa y responsabilidad ecológica, ha renovado su compromiso con The Nature Conservancy para preservar los preciados humedales que bordean y protegen nuestras costas.

La asociación de Mary Kay con The Nature Conservancy (TNC) comenzó en 1990. En las décadas transcurridas desde entonces, han combinado fuerzas para involucrar a los pueblos indígenas en la acuicultura sostenible en Nueva Zelanda, asegurar agua dulce para la gente en México, limpiar nuestros océanos, salvar especies y empoderar a las mujeres en las Islas Salomón. Su último proyecto con TNC, que comenzó en 2019, se centró en la preservación y mejora de los humedales.

“Los humedales costeros brindan la trifecta de las ganancias climáticas: captura de carbono, adaptación al aumento del nivel del mar y mayor resistencia a las tormentas e inundaciones, todo mientras apoya las economías locales y nacionales”, dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “Desafortunadamente, Texas, el estado de origen de Mary Kay, ha perdido más de la mitad de sus humedales costeros en los últimos 200 años debido a la conversión del hábitat, el pastoreo excesivo y el desarrollo. En el Día Mundial de los Humedales, Mary Kay vuelve a comprometer sus esfuerzos para proteger nuestros humedales en beneficio de las generaciones venideras”.

“Cada primavera, mientras cientos de especies de aves realizan el agotador vuelo a través del Golfo desde América Latina y del Sur, los humedales de la costa brindan puntos de escala críticos para que descansen y recarguen energías antes de continuar su viaje”, dijo Lauren Williams, directora del programa Costa Resiliente de Texas. en The Nature Conservancy. “A medida que la población del estado ha aumentado, la Costa del Golfo se ha convertido en un bien inmueble de primera tanto para las personas como para la vida silvestre. “A través de nuestra asociación con Mary Kay, estamos comprometidos a apoyar el crecimiento a lo largo de la costa que sea sostenible para la economía, el medio ambiente y las especies de vida silvestre que dependen de él”.

Juntos, Mary Kay y TNC trabajarán hacia los siguientes objetivos para proteger nuestros humedales durante el próximo año:

“La clave es trabajar en conjunto no solo con The Nature Conservancy, sino con la naturaleza misma”, agregó Gibbins. “Debemos adaptar el entorno construido para aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y naturales. Mary Kay tiene la creencia fundamental de hacer del mundo un lugar mejor, y no hay mejor lugar para comenzar que en casa”.

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay, Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sustentable.

Acerca de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 57 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para conocer más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

