Mbappé dice que sigue comprometido con francia pese a sus recientes ausencias

8 dic (Reuters) - El delantero Kylian Mbappé aseguró que sigue comprometido con la selección francesa pese a no haber sido convocado para los últimos partidos, y que respeta las decisiones del seleccionador Didier Deschamps.

"La selección francesa siempre ha tenido el rango más alto en el fútbol, es la selección nacional. Siempre he dicho que no hay nada más importante. Mi amor por la selección francesa no ha cambiado", dijo Mbappé en una entrevista con Canal+ el domingo.

"Siempre lo he dado todo", añadió el capitán de Francia, que no juega con los Bleus desde dos partidos de la Nations League a principios de septiembre.

"Uno sirve a su país y ya está (...) Siempre he tenido a la selección francesa al más alto nivel. Hice todo lo posible para representarla lo mejor posible".

El delantero de 25 años, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, fichó en julio por el Real Madrid.

Ha disputado 86 partidos con Francia, pero no ha sido convocado para los últimos encuentros de la Nations League, en octubre y noviembre.

"No puedo hablar de noviembre, porque fue una decisión del seleccionador (Deschamps) y me atengo a lo que dijo. Respeto totalmente su decisión porque él es el jefe. Yo quería ir, pero no puedo decir por qué", afirmó.

El Real Madrid no ha tenido un buen comienzo de temporada y se enfrenta a la amenaza de la eliminación en la fase de liga de la Liga de Campeones, ya que ocupa el puesto 24, la última de las posiciones que acceden a la repesca.

"No es el mejor comienzo de temporada, ni colectiva ni individualmente. Nos estamos preparando para los momentos importantes. No ha respondido a las expectativas, pero en el Real Madrid se espera que rindas en la segunda mitad de la temporada", dijo Mbappé.

El calendario futbolístico se ha convertido en una gran preocupación para los jugadores de élite, ya que el creciente número de encuentros puede contribuir a las lesiones, una inquietud compartida por Mbappé.

"En la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos), tienen cuatro meses de descanso. Nosotros tenemos dos semanas. Y en la segunda semana, ya estamos otra vez corriendo. No son vacaciones".

El impacto de un calendario tan exigente ha pesado claramente sobre él, especialmente después de la Eurocopa 2024, gran parte de la cual jugó con una máscara facial tras romperse la nariz y donde pidió salir durante la prórroga en el partido de cuartos de final de Francia debido a la fatiga. Francia cayó en semifinales.

"Estaba cansado. Quería quedarme porque lo das todo por la selección francesa, pero era agotador", dijo Mbappé. (Reporte de Vincent Daheron, Escrito por Tommy Lund en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters