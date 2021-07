Mercados a.latina-cierran con pérdidas en medio de repunte global del dólar y mayor aversión al riesgo

(.) Por Froilan Romero SANTIAGO, 30 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron con pérdidas el viernes, producto de una mayor aversión a los activos de riesgo que impulsaba al dólar en los mercados globales y con las acciones mundiales en repliegue aunque con expectativas de cerrar el mes con ganancias acumuladas. * El dólar subió el viernes junto con otras divisas de refugio, por una caída de las acciones y datos económicos estadounidenses alentadores que ayudaron a revertir algunas de las pérdidas de inicios de esta semana, cuando comentarios moderados de la Reserva Federal hundieron al billete verde. * Las ganancias del viernes de la divisa estadounidense se dieron cuando las acciones caían tras un sombrío informe de ganancias de Amazon, la creciente preocupación por la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, y a raíz de las medidas regulatorias de China en sus sectores de tecnología y educación. * "Estamos a finales de mes y agosto tiende a ser el mes más cruel para los mercados financieros sobre una base estacional, sobre una base de 10 años, es el mes más débil", dijo Kathy Lien, directora gerente de BK Asset Management. * La moneda peruana, el sol, bajó un 3,62%, a 4,068/4,070 unidades por dólar, después que el presidente Pedro Castillo nombró primer ministro a un miembro de su partido marxista y no juramentó a un ministro de Economía y Finanzas, lo que generó incertidumbre acerca de la dirección de la política y la economía. * En tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdió un 4,84%, a 474,26 unidades. * "Probablemente sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la táctica inicial no es positiva", dijo Sailesh Lad de Axa Investment Managers. "Creemos que va a haber volatilidad, pero no creo que haya entrado el pánico ni que estemos en la etapa en la que (los inversores) necesitan salir del país", refirió. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 19,9135 unidades por dólar, con una baja del 0,38% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, luego de siete jornadas consecutivas de ganancias. * "Es esperado que el mercado haga una pausa e incluso podría observarse una corrección", dijo temprano Gabriela Siller, directora de análisis de la firma local Banco Base. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1,48%, a 50.868,32 puntos. La bolsa subió el jueves hasta 51.856,8 unidades, su nuevo mejor nivel. * El real brasileño se depreció un 2,53% a 5,2082 unidades por dólar y acumuló un retroceso de un 4,66% en el mes, mientras que el índice Bovespa de la bolsa cayó un 2,96% a 122.010 unidades y registró una baja de un 3,8% en julio. * En Argentina, el peso bajó un 0,05% a 92,69/92,70 unidades en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires perdió un 1,95%, a 66.005,29 puntos por tomas de ganancias luego de acumular una mejora del 3,82% en las anteriores cuatros sesiones. * El Merval mejoró un 5,83% en el séptimo mes de 2021. * El peso chileno bajó un 0,3% a 760,50/760,80 unidades por dólar y acumuló un retroceso mensual de un 3,73%. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cedió ganancias iniciales y cerró con una caída marginal del 0,05% a 4.251,74 unidades. * El peso colombiano cerró con una caída de un 0,79% a 3.878 unidades por dólar, al tiempo que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, perdió un 0,73% a 1.236,73 puntos. Cotizaciones a las 2037 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.295,41 2,14 0,28 emergentes MSCI América Latina 2.611,73 1,46 6,52 Bovespa Brasil 121.800,79 -3,08 2,3388 IPC México 50.868,32 -1,48 15,43 Argentina MerVal 66.005,29 -1,946 117,77 COLCAP Colombia 1.236,73 -0,73 ∞ IPSA Chile 4.251,74 -0,05 -16,71 Selectivo Perú 474,26 -4,84 -7,43 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2108 -4,63 -0,34 Peso Mexicano 19,8930 0,25 -0,01 Peso chileno 760,5 -3,23 -6,12 Peso colombiano 3.874 -3,34 -11,66 Sol peruano 4,0584 -5,17 -11,08 Peso argentino 96,68 -1,01 -13,10 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)

