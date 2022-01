Mercados a.latina-monedas cierran dispares tras discurso del presidente de la fed

(Actualiza con cierres) BOGOTÁ, 11 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cerraron dispares el martes en medio de la caída del dólar y la expectativa de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no ofreció sorpresas en relación al futuro de la política monetaria de la entidad. * Mientras, los mercados bursátiles de la región subieron en línea con los índices de las acciones estadounidenses que cerraron al alza debido a que los inversores se sintieron cómodos con el testimonio ante el Congreso de Powell. * Los planes de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria este año no deberían debilitar el sólido empleo en una economía que "ya no necesita ni quiere" el masivo estímulo que ha proporcionado el banco central de Estados Unidos, dijo Powell. * En Brasil, el real ganó un 1,63% a 5,5801 por dólar, a su mayor nivel desde el 30 de diciembre, mientras que el índice de acciones Bovespa subió un 1,80% a 103.779 puntos, en su mayor avance porcentual diario desde el 2 de diciembre. * El peso mexicano perdió un 0,12% a 20.3839 por dólar y el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzó un 0,43% a 53.061,92 puntos. * En Argentina, el peso, cayó un 0,07% a 103,57 por dólar, mientras que en la bolsa el índice Merval ascendió un 1,14% a 84.702,31 unidades. * El peso colombiano subió 1,46% a 3.991,90 unidades por dólar y el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, se valorizó un 2,03% a 1.422,57 puntos. * El peso chileno cerró las operaciones con un alza de un 0,8% a 830,30/830,60 unidades por dólar, en medio de un retroceso global de la moneda estadounidense y un avance en el precio del cobre, la principal exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA , escaló un 2,18% a 4.394,91 unidades, a su mayor nivel en un mes. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,66% a 3,906/3,908 unidades por dólar y el referencial de la Bolsa de Lima avanzó un 1,80% a 606,79 puntos. Cotizaciones a las 2150 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.232,27 0,5 -0,1 emergentes MSCI América Latina 2.081,3 -1,07 -0,62 Bovespa Brasil 103.778,98 1,8 -0,9955 IPC México 53.061,92 0,43 -0,40 Argentina MerVal 84.702,31 1,142 179,45 COLCAP Colombia 1.422,57 2,03 0,53 IPSA Chile 4.394,91 2,18 -13,91 Selectivo Perú 606,79 1,8 18,43 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5686 0,05 0,05 Peso Mexicano 20,3785 0,56 0,56 Peso chileno 827,9 2,90 2,90 Peso colombiano 3.986,65 1,83 +1,83 Sol peruano 3,8967 1,96 +1,96 Peso argentino 103,46 -0,85 -0,85 (Reporte de Luis Jaime Acosta, Froilan Romero, Benjamín Mejias, Miguel Angel Gutiérrez y Jorge Otaola, Editado por Manuel Farías)