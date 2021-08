Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores cierran al alza tras discurso presidente fed

(Actualiza al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 27 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron con ganancias el viernes, en una jornada de retroceso global del dólar tras el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, durante la conferencia anual de la entidad y que era muy esperado por los mercados. * El dólar cayó el viernes después de que el jefe de la Fed indicó que el banco central estadounidense podría empezar a reducir su apoyo masivo a la economía finales de año, no tan rápido como muchos en el mercado habían supuesto. * Powell dijo que había habido un claro avance hacia el máximo empleo y que creía que si la economía estadounidense mejoraba como se preveía, "podría ser apropiado empezar a reducir el ritmo de las compras de activos este año". * Sin embargo, Powell dijo en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole que el momento y el ritmo de la reducción no deben interpretarse como una señal de cuándo empezarán a subir las tasas de interés. * El discurso mostró que Powell no ha adoptado la postura de halcón de algunos funcionarios de la Fed, dijo Gregory Anderson, jefe global de estrategia de divisas de BMO Capital Markets. * El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales retrocedía al final de la jornada un 0,4%. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,1763 por dólar, con un alza de un 0,86% frente a los 20,3510 del precio de referencia de Reuters del jueves, tras recuperarse de pérdidas iniciales luego del discurso del presidente de la Fed y acumuló un avance de un 0,84% en la semana. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganó un 0,26% con 52.425,64 puntos. * El real brasileño se apreció un 1,15% a 5,1965 unidades por dólar y tuvo su mayor avance semanal desde mayo, mientras que el índice Bovespa de la bolsa ganó un 1,59%, a 120.616 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,04%, a un piso récord de 97,57 por dólar en depreciación regulada por el banco central y acumuló una pérdida semanal de un 0,26%, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 2,31%, a 73.203,64 puntos y acumuló una ganancia semanal de un 7,93%. * "Las palabras de Powell en Jackson Hole fueron recibidas positivamente por los operadores dado que reconoce pronto se pondrá en marcha el 'tapering' (retirada progresiva de los estímulos económicos), pero no habría apuro para avanzar hacia la escala siguiente que sería la suba de tasas, lo cual abre espacio a que el 'risk-on' siga vigente más allá de los respiros y la mayor volatilidad", afirmó Gustavo Ber del Estudio Ber. * El peso chileno subió un 0,38% a 783.50/783,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, ganó un 0,35% a 4.459,19 unidades. * "Los mercados habían tenido una semana muy tensa a la espera del discurso de Powell, pero ahora están volviendo a la normalidad a no haber indicios acerca de cuando se podría producir un cambio en la política monetaria de la Fed, lo cual da un respiro a las monedas emergentes y a los mercados en general", dijo un operador. * El peso colombiano cerró la sesión con alza de un punto porcentual a 3.829,01 unidades por dólar, lo que le sirvió para acumular en la semana una apreciación de 1,11%. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP finalizó con ganancia de un 0,88% a 1.325,51 puntos. * La moneda peruana, el sol, cedió un 0,32% a 4,080/4,083 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima ganó un 3,05%, a 460,70 unidades. Cotizaciones a las 1950 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.266,13 -0,72 -1,98 emergentes MSCI América Latina 2.441,39 -1,19 -0,42 Bovespa Brasil 120.411,8 1,42 1,1717 IPC México 52.330,28 0,08 18,75 Argentina MerVal 73.226,56 2,342 141,59 COLCAP Colombia 1.324,99 0,84 -7,86 IPSA Chile 4.459,32 0,35 -12,65 Selectivo Perú 461,04 3,13 -10,01 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1938 0,34 -0,04 Peso Mexicano 20,1813 -1,48 -1,42 Peso chileno 782,8 -3,41 -9,25 Peso colombiano 3.824,91 1,28 -10,53 Sol peruano 4,0663 -0,53 -11,55 Peso argentino 97,36 -0,93 -13,91 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)

Reuters