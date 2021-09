Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores cierran mixtas tras débil dato empleo eeuu

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 3 sep (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina tuvieron un cierre dispar el viernes, en medio de un retroceso global del dólar tras un decepcionante dato del empleo en Estados Unidos que enfrió las expectativas de un pronto inicio del retiro de estímulo monetario. * La creación de empleos en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en agosto, en medio de un debilitamiento en la demanda de servicios y la persistente escasez de trabajadores a medida que aumentan las infecciones por COVID-19, aunque el ritmo fue suficiente para sostener la expansión económica. * Las nóminas no agrícolas aumentaron en 235.000 puestos de trabajo el mes pasado después de subir en 1,053 millones en julio, dijo el viernes el Departamento de Trabajo en su informe mensual de empleo. * La tasa de desempleo cayó al 5,2% desde el 5,4% de julio. Sin embargo, esta cifra queda subestimada por personas que se clasifican erróneamente como "empleadas pero ausentes del trabajo". * El índice dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis monedas de primer orden se depreciaba alrededor de un 0,1% * El peso mexicano cotizaba al cierre en 19,9204 por dólar, con una ganancia de un 0,18% frente a los 19,9557 del precio de referencia de Reuters del jueves y anotó su sexta alza consecutiva, tras los datos del empleo en Estados Unidos, lo que elevó apuestas de que la Reserva Federal no realizaría pronto la reducción de compras de activos. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cayó un 0,48%, a 51.835,09 puntos. La plaza anotó una baja semanal de un 1.13%, la mayor desde mediados de junio, luego de un fuerte tropiezo a media semana que siguió a un máximo histórico. * El real brasileño se depreció un marginal un 0,02%, a 5,1839 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa subió un 0,22% tras el ajuste del cierre, a 116.933,24 puntos, acumulando una caída de 3,1% en la semana. * El desplome en la semana del Bovespa también reflejó la aprobación de la reforma del Impuesto a la Renta en la Cámara de Diputados, así como los ajustes en las posiciones con el cambio de mes. Además, también reflejó la última sesión con la composición actual del Bovespa, que a partir del lunes incluirá otras siete acciones. * En Argentina, el peso bajó un 0,04%, a 97,87/97,88 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires perdió un 0,5%, a 74.734,95 puntos, tras marcar esta semana un nivel máximo histórico de 77.562,19 unidades y escalar casi un 16% en agosto. * "Gran parte de esta volatilidad se debe a que transitamos días previos a las elecciones de medio término y esto incide en el comportamiento de los inversores", dijo Noelia Bisso de Rava Bursátil, en referencia a los comicios que se celebrarán en Argentina el 12 de septiembre. * El peso chileno cerró con una baja de un 0,22%, a 767,50/767,80 unidades por dólar pero, durante la semana, ganó un 2,08%. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, se recuperó de una caída inicial y cerró la jornada con un alza de un 0,59%, a 4.464,30 unidades. * El peso colombiano aumentó al cierre sus pérdidas frente al dólar y bajó un 0.55% a 3.800 unidades, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, cayó un 0,33% a 1.327,47 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,17%, a 4,092/4,095 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima creció un 0,75%, a 464,08 unidades. Cotizaciones a las 2031 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.311,91 -0,04 1,56 emergentes MSCI América Latina 2.465,49 -1,35 0,56 Bovespa Brasil 116.933,24 0,22 -1,7510 IPC México 51.832,19 -0,49 17,62 Argentina MerVal 74.734,95 -0,506 146,57 COLCAP Colombia 1.327,47 -0,33 N/D IPSA Chile 4.464,3 0,59 -12,55 Selectivo Perú 464,08 0,75 -9,42 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2001 -0,95 -0,14 Peso Mexicano 19,9150 0,79 -0,10 Peso chileno 766,2 0,93 -7,25 Peso colombiano 3.797,53 -0,79 -9,81 Sol peruano 4,0820 -0,16 -11,91 Peso argentino 97,86 -0,13 -14,14 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)

Reuters