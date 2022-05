Mercados a.latina-monedas y bolsas operan con ganancias

Por Froilan Romero SANTIAGO, 16 may (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina operaban con ganancias el lunes favorecidas por compras de oportunidad, mientras los mercados digerían negativos datos de China que volvieron a sembrar dudas acerca de la salud de la economía mundial. * La actividad económica de China se ralentizó bruscamente en abril, ya que la ampliación de los confinamientos COVID-19 se cobró un alto precio en el consumo, la producción industrial y el empleo, lo que hace temer que la economía se contraiga en el segundo trimestre. * En marzo y abril se impusieron confinamientos totales o parciales en docenas de ciudades, incluido un confinamiento prolongado en el centro comercial de Shanghái, que mantuvo a los trabajadores y a los consumidores confinados en sus hogares y perturbó gravemente las cadenas de suministro. * Las ventas al por menor en abril se contrajeron un 11,1% respecto al año anterior, lo que supone la mayor contracción desde marzo de 2020, según mostraron el lunes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y es peor de lo previsto. * El peso mexicano cotizaba en 20,0734 por dólar, con un alza del 0,07% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, pese a un fortalecimiento global del dólar, tras la divulgación de débiles cifras económicas en China que fortalecían las preocupaciones sobre el crecimiento mundial. * "Los datos (de China) pintan una imagen de una economía estancada y que necesita un estímulo más agresivo y una relajación rápida de las restricciones de COVID-19, ninguno de los cuales probablemente se producirá pronto", dijo la firma CI Banco en una nota de análisis. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,31% a 49.731,97 unidades, impulsada por compras de oportunidad. * El real brasileño se apreciaba un 0,27%, a 5,0467 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,06%, a 106.993,06 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,42%, a 117,92 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganaba un 1,33%, a 89.979,70 unidades por compras de oportunidad. * "El mercado opera en niveles de oportunidad", dijo un corredor bursátil y señaló que "tomas de posiciones cortas están impulsando la mejora, aunque no se descartan tomas de ganancias intradiarias". * El peso chileno ganaba un 0,28%, a 856,10/856,40 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subía un 1,28%, a 4.912,32 unidades. * El peso colombiano se recuperaba un 0,96% a 4.071 unidades por dólar, tras una seguidilla de caídas la semana pasada que lo llevaron a mínimos de más de dos años. En la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,57% a 1.520,76 puntos. * "El panorama global ofrece muchas razones para preocuparse: la guerra en Ucrania y los bloqueos relacionados con el Covid en China proyectan largas sombras sobre las perspectivas de crecimiento de la economía global, exacerbando el problema de inflación actual, intensificando la crisis energética y agravando los retrasos en la cadena de suministro", dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades. * "Este escenario es naturalmente favorable para el dólar, debido a su atractivo de refugio en tiempos de mayor incertidumbre, en una dinámica agravada por la determinación de la Fed para controlar la inflación, que contrasta con la resistencia de otros bancos centrales a endurecer las políticas monetarias", agregó. * La moneda peruana, el sol, sumaba un 0,24%, a 3,770/3,779 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima ganaba un 0,67%, a 521,91 puntos. Cotizaciones a las 1444 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.004,52 1,69 -18,56 emergentes MSCI América Latina 2.244 1,57 7,15 Bovespa Brasil 107.807,24 0,83 2,8475 IPC México 49.726,35 0,3 -6,66 Argentina MerVal 89.684,67 1,001 7,41 COLCAP Colombia 1.518,56 0,43 7,70 IPSA Chile 4.912,86 1,29 14,04 Selectivo Perú 522,02 0,69 1,89 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,0497 0,00 0 Peso Mexicano 20,0834 0,00 0,00 Peso chileno 856,0 0,00 0,00 Peso colombiano 4.070,95 0,00 +0,00 Sol peruano 3,7700 0,00 +0,00 Peso argentino 117,87 +0,00 +0,00 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)