Merz y la empresa israelí Vensica se asocian para el tratamiento sin agujas de la vejiga hiperactiva

Merz Therapeutics, una empresa del Grupo Merz y líder en el campo de las neurotoxinas, y la nueva empresa israelí Vensica Therapeutics Ltd., especializada en el campo de la urología, han anunciado hoy su acuerdo estratégico de licencia y colaboración para la administración de neurotoxina botulínica A (Xeomin ® ) en la pared de la vejiga utilizando el innovador catéter de administración asistido por ultrasonido de Vensica. De este modo, Merz Therapeutics se convierte en el proveedor exclusivo de toxinas de cualquier aplicación sin aguja indicada para condiciones urológicas, como la vejiga hiperactiva, la vejiga neurógena y la cistitis intersticial entre otras indicaciones urológicas.

Stefan Brinkmann, CEO de Merz Therapeutics: "Esta asociación estratégica a largo plazo con la start-up israelí Vensica nos permite expandirnos en el atractivo mercado de la vejiga hiperactiva. Refleja a la perfección el potencial y las capacidades de nuestra plataforma de neurotoxinas para el desarrollo de indicaciones considerables de trastornos no relacionados con el movimiento, persiguiendo nuestra promesa de crear mejores resultados para más pacientes". Creemos firmemente en el tratamiento innovador y menos invasivo de las enfermedades de la vejiga mediante el catéter de administración asistido por ultrasonido de Vensica y, por tanto, estamos deseando ofrecer esta nueva opción de tratamiento a los pacientes junto con nuestro socio Vensica."

El director general de Vensica, Avner Geva, comentó: "Estamos muy entusiasmados con nuestra asociación estratégica con Merz. Al conceder la licencia de la Toxina Botulínica A de Merz, Xeomin ®, hemos logrado un importante hito en nuestro camino para cambiar la vida de los pacientes urológicos. Esperamos que, junto con Merz, podamos ofrecer procedimientos sin agujas y mínimamente invasivos a más de 85 millones de pacientes en todo el mundo, permitiéndoles beneficiarse de una experiencia ambulatoria sin anestesia y con mínimas molestias. La asociación con Merz, que incluye no sólo la licencia exclusiva de Xeomin ®, sino también el apoyo al desarrollo, nos permite acelerar nuestros ensayos clínicos y el proceso normativo. Estamos encantados de que Merz se haya dado cuenta del potencial y la necesidad y de que haya decidido invertir en tecnologías médicas innovadoras que pueden beneficiar a pacientes de todo el mundo."

"La colaboración con Vensica es un gran ejemplo para nuestra iniciativa de capital de riesgo corporativo de Merz", afirma Jörg Bergler, director de Operaciones del Grupo Merz. "Aquí estamos invirtiendo globalmente en empresas que persiguen una ciencia innovadora y rompedora. Como socio experimentado, no sólo concedemos a Vensica el acceso a nuestra toxina, sino que también ofrecemos conocimientos y experiencia para el desarrollo y la preparación del proceso de aprobación normativa en calidad de asesores."

La asociación a largo plazo incluye la intención de Merz de participar e invertir en Vensica. Según los términos del acuerdo, Merz ya ha recibido, además de los cánones, acciones de Vensica con opción a nuevas inversiones en los próximos años y estará representada con un puesto en el Consejo de Administración. Vensica se encargará del desarrollo preclínico y clínico del dispositivo sin agujas y preparará y presentará la solicitud de autorización de comercialización. Tras la aprobación de la comercialización, Merz será responsable de la fabricación y el suministro de Xeomin ® (incobotulinumtoxinA) y Vensica gestionará las actividades comerciales en todo el mundo, excepto en Japón.

El sistema de administración de fármacos asistido por ultrasonido, propiedad de Vensica, es una solución innovadora mínimamente invasiva para urología. El sistema permite la administración de fármacos sin aguja en la pared de la vejiga en un procedimiento sencillo y rápido. La plataforma impulsa la realización del tratamiento en lugar de en un centro quirúrgico, en clínicas privadas, ya que elimina la necesidad de un urólogo altamente capacitado, personal adicional y anestesia. El perfil de administración único permite la administración uniforme de la neurotoxina a una mayor área de la pared de la vejiga, lo que puede aumentar su eficacia, con un inicio más temprano y un efecto más prolongado. El dispositivo está en fase de desarrollo clínico por parte de Vensica Therapeutics, una empresa con sede en Israel.

Xeomin ® se distribuye por Merz Pharmaceuticals GmbH en más de 70 países para el tratamiento de pacientes con espasticidad de miembros superiores e inferiores, distonía cervical, blefaroespasmo o hipersalivación. Merz utiliza la tecnología más avanzada en sus instalaciones de Dessau (Alemania), cumpliendo los más altos estándares internacionales de fabricación de productos biológicos. La neurotoxina altamente purificada, el único ingrediente activo de Xeomin ®, se fabrica eliminando las proteínas complejantes de la toxina botulínica tipo A, producida por Clostridium botulinum, mediante una tecnología de purificación desarrollada por Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. La ausencia de proteínas complejantes permite a Xeomin® reducir la producción de anticuerpos neutralizantes capaces de disminuir la eficacia.

Acerca de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics, empresa de Merz Pharmaceuticals GmbH, se dedica a mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo. Con su incesante investigación, desarrollo y cultura de la innovación, Merz Therapeutics se esfuerza por atender las necesidades insatisfechas de los pacientes y obtener mejores resultados. Merz Therapeutics trata de responder a las necesidades específicas de las personas que padecen trastornos del movimiento, afecciones neurológicas, enfermedades hepáticas y otros problemas de salud que afectan gravemente a la calidad de vida de los pacientes. Merz Therapeutics tiene su sede en Fráncfort, Alemania, y está representada en más de 90 países, con una filial norteamericana en Raleigh, Carolina del Norte. Merz Pharmaceuticals GmbH forma parte del Grupo Merz, una empresa privada de propiedad familiar que lleva más de 110 años dedicada a desarrollar innovaciones que satisfagan las necesidades de los pacientes y los clientes.

Acerca de Vensica Therapeutics Ltd.

Vensica es una empresa terapéutica centrada en la urología con sede en Israel. La empresa está desarrollando una plataforma única de administración de fármacos indicados para diversas condiciones de la vejiga urinaria, basada en un sistema propio de administración de fármacos asistido por ultrasonido. La empresa fue fundada en 2015 por Avner Geva, (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc) y está dirigida y respaldada por líderes médicos y terapéuticos, incluyendo el presidente M.D., Ph.D, Nissim Darvish, Lew Pell, Laborie y The Trendlines Group.

Acerca de Merz

Merz es una compañía internacional diversificada, especializada en el cuidado de la salud, con sede en Fráncfort, Alemania. De propiedad privada desde hace más de 112 años, la compañía desarrolla su actividad en las áreas de estética, terapéutica y atención al consumidor y se distingue por su compromiso con la innovación, su perspectiva a largo plazo y su enfoque hacia el crecimiento rentable. En el período fiscal 2019/20 (30 de junio), Merz generó ingresos por 981,5 millones de euros; cuenta con una plantilla total de 3.212 empleados en 28 países. Para obtener más información, visite www.merz.com.

