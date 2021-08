El misterio de la tétrica canción de cuna que mortificó a un pueblo durante meses

Ubicada a orillas del río Orwell, a 120 kilómetros al noreste de Londres, Ipswich es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra. Pero este lugar tranquilo y típicamente inglés se vio alterado durante meses por un fenómeno inusual: una canción infantil comenzaba a sonar en medio de la noche. Y, como si no fuera suficiente, fue más aterrador descubrir cuál era la causa.

Las rimas infantiles que las madres o las abuelas cantaban en voz bajita, casi inaudible, surgieron entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos poemas cortos, que muchas veces narraban una historia sorprendente, han servido a lo largo del tiempo para arrullar y tranquilizar a las infancias de distintas generaciones.

Pero una de esas tonadas, surgida espontáneamente y replicada a fuerza de costumbres y tradición, atormentó a los habitantes de un pueblo británico. De noche, mezclada entre el silencio y el viento que sopla en el condado de Suffolk, una canción sonó y resonó durante 10 meses sin una explicación aparente.

Transcurría el otoño boreal de 2017 y los vecinos de un barrio ubicado en las afueras de Ipswich, lejos de su pintoresco centro comercial, creyeron que estaban viviendo dentro de una saga de terror psicológico. Generalmente de madrugada, una melodía clásica, conocida por todos, se escuchaba en el aire. Así, durante prácticamente todo el año.

“It’s raining, it’s pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head and couldn’t get up in the morning (Está lloviendo, está diluviando. El abuelo está roncando. Se fue a la cama, se golpeó la cabeza y no pudo levantarse a la mañana)”, era lo que escuchaban los vecinos. Sí, como la tradicional “¡Que llueva, que llueva! […]” tan popular en castellano.

Por la época en la que la canción infantil se escuchaba en medio de las noches de Ipswich, Alice Randle y sus dos hijos pequeños vivían allí. Entrevistada por The Independent, la mujer describió con lujo de detalles cómo era la escalofriante música: “Está cantada por alguien que suena como un niño muy pequeño. Es muy aterradora, algunos vecinos aseguran que es algo como salido de Freddy Krueger [personaje de la saga Pesadilla]”.

La canción infantil que aterrorizó a la ciudad de Ipswich por meses

Entrevistada en septiembre de 2018, Randle le aseguró al diario londinense que había probado de todo para intentar descubrir desde dónde o por qué sonaba esa canción en altas horas de la noche. “Durante los últimos meses estuve muy comprometida en saber qué era. Salía con un amigo de ‘misión’, llamaba a los comercios locales”, enumeró.

Preocupada, como varios de sus vecinos, Randle decidió llamar al gobierno local. Luego de su denuncia, desde el gobierno local se constituyó rápidamente un equipo dedicado a investigar qué era lo que sucedía con esa canción infantil devenida en aterradora.

“En las últimas semanas, la canción comenzó a reproducirse una y otra vez. Les dije [a los funcionarios del gobierno] que si venían a mi casa podrían escucharlo con claridad”, aseguró Randle al medio británico. Quince minutos después, personal del Ipswich Borough Council se hizo presente en su casa ubicada en la Bramford Road.

Los investigadores demoraron varios días en detectar de dónde provenía esa canción infantil que aterrorizaba a todos en Ipswich Ipswich Star

Durante varios días, el equipo destinado a buscar la causa de la canción trabajó sin éxito. Al escucharla, las personas abocadas a la tarea intentaban acercarse a la fuente del sonido. Pero a los pocos segundos se interrumpía.

Con el correr de los días, lograron detectar la zona desde donde provenía el sonido: era exactamente a un kilómetro del lugar. Pero como había ocurrido con anterioridad, cada vez que los investigadores lograban acercarse, la canción infantil, sin previo aviso, se detenía.

Luego esfuerzos denodados y el timing necesario, los investigadores descubrieron que la canción provenía desde Europa Way, una arteria lindante con un área descampada. Más precisamente de un depósito industrial.

Finalmente, al llegar al lugar pudieron constatar que la canción sonaba cada vez que una alarma conectada a un circuito cerrado de televisión (CCTV) y sensores de movimiento se activaba. Y si bien no se trataba de una mentira, las responsables también tenían “patas cortas”.

La canción infantil sonaba cada vez que una araña pasaba delante del sensor de una alarma y la activaba BBC

Como publicó BBC, la alarma se activaba cuando una araña se desplazaba por el lugar, era detectada por el sistema y los parlantes hacían su trabajo. Claro, a un nivel similar a un concierto de rock o festival de música electrónica. “Ahora somos conscientes del problema: los sensores de movimiento eran activados por arañas que se arrastraban a través de las lentes de nuestras cámaras del CCTV y parece que teníamos el volumen demasiado fuerte. Ya hemos hablado con la residente que nos llamó la atención y lo ajustamos para que esto no vuelva a suceder”, señaló oportunamente un vocero del depósito al portal Ipswich Star.