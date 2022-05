Mohamed Salah: "Estoy muy motivado después de lo que pasó en la final de 2018"

El extremo del Liverpool Mohamed Salah afirmó estar "muy motivado" para la final de la Liga de Campeones de este sábado en París ante el Real Madrid, después también "de lo que pasó en la final de 2018", en la que ambos equipos se enfrentaron y el egipcio tuvo que retirarse lesionado en la primera mitad, "el peor momento" de su carrera.

"Estoy muy motivado. Después de lo que pasó con el Madrid la última vez y también después de lo que pasó el domingo, todo el mundo está motivado para ganar la Champions. Es un trofeo increíble para nosotros y cada temporada luchamos por él desde que llegué aquí, y todos quieren luchar por él", expresó el delantero 'red' en rueda de prensa en Día de Medios organizado por el Liverpool con motivo de la final del sábado (21.00 horas).

El jugador, de 29 años, señaló con anterioridad que quería "venganza" tras la final entre Liverpool y Real Madrid disputada en Kiev en 2018. Salah abandonó el césped en la primera parte por lesión, tras un lance con Sergio Ramos en el que se hizo daño en el hombro. Los blancos acabarían llevándose el trofeo después de vencer 3-1.

"Irme lesionado fue el peor momento de mi carrera. Es algo que hablamos en el vestuario y nos permitió ir con todo a por la Champions el año siguiente", comentó Salah sobre el título europeo que lograron en 2019.

Además, el egipcio, que ha marcado 31 goles y ha dado 15 asistencias en 50 encuentros esta temporada, confirmó que tiene la intención de continuar en el Liverpool la próxima temporada, aunque sigue sin renovar con el club 'red', a pesar de que solo le queda un año de contrato.

"Me quedo la próxima temporada seguro", aseveró, insistiendo en que no hablará de su contrato hasta el final de temporada. "No me concentro en el contrato, no quiero ser egoísta. Es una semana importante para nosotros. No quiero hablar sobre el contrato", zanjó Salah, que además elogió al colombiano Luiz Díaz, "un gran jugador" y "muy importante" para los de Klopp.